Speedball turnuvası ilk kez Aydın’da yapıldı

Mısır’dan dünyaya yayılan speedball spor branşı için Türkiye’de de adımlar atılırken, speedball turnuvası Türkiye’de ilk kez Aydın’da gerçekleştirildi.

Aydın’da Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Speedball’da biz de varız” projesi çerçevesinde düzenlenen okullar arası speedball turnuvası, final müsabakası ile renkli görüntülere sahne oldu. Efeler genelindeki ilkokul, ortaokul ve liseler arasında gerçekleştirilen turnuvada, öğrenciler şampiyon olmak için kıyasıya mücadele etti. Minikler, yıldızlar ve gençler olmak üzere kız ve erkek kategorilerinde toplam 32 öğrenci müsabakalarda ter dökerken, proje çerçevesinde turnuvaya 12 okul katıldı. Final müsabakaları sonrasında dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle madalyalarına kavuştu.



“Türkiye’de bir ilk”

Beden eğitimi öğretmeni Murat Görgün, Kuveyt’te görev yaptığı esnada tanıştığı speedball’u ülkesine dönünce branşın okul sporları için uygun olduğunu fark ederek, branşın Türkiye’de de yaygınlaştırılmasını hayal etti. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle başlatılan “Speedball’da biz de varız” projesi ile gönüllü öğrencilerin katılımıyla okullarda speedball takımları oluşturuldu. Ülke genelindeki ilk speedball sporcularını yetiştirmeye başlayan Aydın’da, bir ilke daha imza atılarak speedball turnuvası düzenlendi.

Hedeflerinin, speedball'un okul sporlarına alınması ve kurulacak olan federasyon ile şampiyonalara katılmak olduğunu ifade eden Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Görgün, “Speedball 1984 yılında federasyonu kurulmuş bir spor branşı. Anavatanı Mısır. Dünyanın birçok ülkesinde federasyonu bulunmakta. Biz de bu spor branşını ülkemizde öğrencilerimize tanıtıp, şampiyonalara sporcularımızın yetişmesi için Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Speedball’da biz de varız” projesi çerçevesinde bugün ilkokul, ortaokul ve liseler arasında bir turnuva gerçekleştirdik. 201419 yılları arasında Kuveyt Büyükelçiliği’ne bağlı bir Kuveyt Türk okulunda görev yaptım. O dönemde ülkelerin liseler arası düzenlediği speedball turnuvasına katılma şansım oldu. Bu sporu orada öğrendim ve Türkiye’ye döndükten sonra bu branşın okulumuzda çok yapılabilir olduğunu gördüm. Okul sporları için çok uygun bir branş. Maliyet açısından uygun, alan ve mekan problemi yok. Çocuklara el ve göz koordinasyonu kazandırıyor. Ayrıca bugün gençlerimizin en büyük problemlerinden olan dikkat eksikliğinin yok edilmesine de ciddi katkı sağlıyor. Bu branşı özel eğitim alan çocuklarımıza yönelik de çalışma gerçekleştirdik. Özel eğitim çocuklarımızla da bu branşı çalıştık ve onlardan da çok olumlu dönüşler aldık. Bizim amacımız Türkiye’nin bu branştan haberdar olması ve okul sporlarına dahil edilmesi. Bu turnuva şu anda Türkiye’de bir ilk. Çünkü speedball henüz bilinmiyor. Bu anlamda Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği bu turnuva bir ilk olma özelliği taşıyor. Umarız buradan tüm Türkiye’ye yayılır” dedi.



“Aktif katkı sağlayacağız”

Turnuvada kısa bir konuşma yapan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ise speedball'un, el göz koordinasyonu açısından da önemli bir spor branşı olduğunu ifade ederek, “Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu bağlamda yapılacak çalışmalardan biri de ülkemizdeki spor branşlarının geliştirilip, yaygınlaştırılması ve yeni spor branşlarının ülkemize kazandırılmasıdır. Dünyada 1984 yılında federasyonu kurulan ve birçok ülkenin katılımıyla şampiyonalar düzenlenen fakat henüz ülkemizde tanınmayan speedball bu branşlardan biridir. Gençlerimizin gönüllülük esasıyla bilgi, beceri ve duygularını harekete geçirerek, speedball branşının ülkemizde yaygınlaşmasına ve speedball federasyonu kurulması çabalarına aktif katkı vermelerini sağlamak ve onları bu yolda teşvik etmek için başladığımız “Speedbal’da biz de varız” projemiz çerçevesinde turnuva gerçekleştirdik” dedi.



“Türkiye genelinde yaygınlaşmalı”

Turnuvada dereceye giren 16 yaşındaki Fen Lisesi öğrencisi İltan Özdemir, speedball'un ülke genelinde yaygınlaşmasını istediğini ifade ederek, “Speedball’u ilk defa beden eğitimi öğretmenimiz gösterdi. Güzel bir spor. Gündelik hayatımızda dikkat dağınıklığı, göz el koordinasyonu gibi katkıları oluyor. Zevkli oyun. Tenis gibi düşünün ama kortta oynanmıyor. İlk tanıştığımda çok zor geldi. Çünkü topa nereden vuracağımı bilmiyordum. Aynı zamanda ben masa tenisi oynuyordum, ona rağmen beklediğimden fazla zorlandım ve topa vuramamıştım. Aslında aradaki farkı el, göz koordinasyununuz geliştiğinde anlıyorsunuz rahat bir şekilde. Sadece Aydın’da oynanıyor bu oyun ama Türkiye genelinde yaygınlaşmasını ve oynanmasını isterim” dedi.



“Devam ettirmek istiyorum”

Turnuvada birinci olan Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden 15 yaşındaki Enez Demir ise speedball'u devam ettirmek ve şampiyonalara katılmak istediğini belirterek, “İlk kez okula geldiğimde, beden eğitimi hocamız ile bir arkadaşım bu oyunu oynuyordu. Bu oyunu ilk kez o zaman gördüm ve merak ettim. Ben de denedim ve oynadığımda çok sevdim. Daha sonra sporu tanıtmaya geldiler. Her okula tanıtılmış. Biz de başvuru yaptık ve turnuvaya katıldık. Speedball’u çok sevdim ve devam etmek istiyorum. Türkiye genelinde olmasını isterim. Federasyon kurulursa da bu sporu devam ettirip şampiyon olacağıma inanıyorum. Ülkemizi temsil edebileceğime inanıyorum” şeklinde konuştu.

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