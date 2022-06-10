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Çeyrek asırdır hak arayan AYKONUT mağdurları mahkeme kapılarını aşındırmaya devam ediyor

İHA

Aydın'da 25 yıl önce ev sahibi olma hayali ile oturdukları müstakil evlerin arsaları üzerine kurulan kooperatife ortak olan ve geride kalan çeyrek asırlık süreçte müstakil evleri ile birlikte umutlarını da kaybeden Aydın Konut Yapı Kooperatifi'nin (AYKONUT) mağdurları mahkeme kapılarını aşındırmaya devam ediyor.

Çeyrek asırdır hak arayan AYKONUT mağdurları mahkeme kapılarını aşındırmaya devam ediyor

Aydın’da 25 yıl önce ev sahibi olma hayali ile oturdukları müstakil evlerin arsaları üzerine kurulan kooperatife ortak olan ve geride kalan çeyrek asırlık süreçte müstakil evleri ile birlikte umutlarını da kaybeden Aydın Konut Yapı Kooperatifi’nin (AYKONUT) mağdurları mahkeme kapılarını aşındırmaya devam ediyor.

Aydın’da 1998 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla kurulan AYKONUT, aradan geçen süreçte insanları ev sahibi yapmak yerine ev sahiplerini bile evsiz bıraktı. Bu süreçte ölmeden önce daha güzel bir ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce kişi oturdukları evlerini kaybettikleri gibi aradan geçen çeyrek asırlık süreçte umutlarını da kaybettiler. ‘AYKONUT Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği' adı altında dernekleşen AYKONUT mağdurları verilen tüm sözler boş çıkınca haklarını mahkemede aramaya başladı.

Kooperatifin kurulmasının üzerinden geçen çeyrek asır içerisinde varislerle beraber mağdur kişi sayısının yaklaşık 10 bin kişiye ulaştığını ifade eden AYKONUT Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği Başkanı Meral Uğur, "AYKONUT Yapı Kooperatifi 1997 yılında kuruldu. O yıldan bu güne tam tamına çeyrek asır yani 25 yıl geçti. Çeyrek asırdır hallolmayan, bizim bütün iyi niyetlerimize rağmen bu bekleyişimizin ardında art niyet gördüğümüzden dolayı biz artık dava açtık. Davalarımız devam devam ediyor. Bu güne kadar hep uzlaşmadan yana olduk. AYKONUT'a da Yavuzlar İnşaat'a da uzlaşmak için defalarca gittik. İyi niyetimizi belirttik. Onlar da bizle sözleşme yapmak istedi. Biz de süre, yer ve taahhüt istedik. Onlar da taahhüttü veremeyiz dediler. Bunun dışında da bizden şimdiye kadar açtığımız tüm davalardan vazgeçmemizi ve bir daha hiç bir dava açmama sözünü yazılı ve sözlü olarak vermemizi istediler. Bu kooperatif dolayısıyla 550 hane yıkılmıştı. Yıkılan bu hanelerin içerisinden 510 adet daire bize verilecekti. Bu daireler de şu anda 210 adet daireye düşmüş. Çünkü 300 dairelik hisseyi AYKONUT Yapı Kooperatifi 25 yıldır toplamış. Bu hisseler şahısların üzerinde midir? Yoksa AYKONUT'un üzerinde midir? Bunu bilemiyoruz. Şu anda biz 210 adet daire alacaklısıyız. Her geçen gün artan varis sayısı nedeniyle 67 bin kişiye çıkmış olan sayı şu anda 10 bin kişiye ulaşmış olabilir. Çünkü aradan 3 nesil kaydı ve 4'üncü nesil toruna ulaştı. Her geçen gün sonuca gidiyoruz. Heyecanla mahkemeden çıkacak olumlu bir sonucu bekliyoruz" dedi.

"Bunu yunan gavuru bile yapmaz"
Yıllardır mağdur durumda olduklarını ve artık uykularının kaçtığını belirten Emir Yolalan, "Haberimiz olmadan koca evi yıktılar. Bir geldik ki evimiz uçmuş. Bu nasıl iş ben anlayamadım. Bunun Yunan gavuru bile yapmaz. Geceleri kan ağlıyorum sinirlerim bozuluyor. İçerisindeki eşyaları da mültecilere vermişler. Doksanlı yıllarda evimi tapusunu vermediğim halde benden habersiz biz il dışındayken gelip yıkmışlar. Sonrasında bana her seferinde 'sana daire vereceğiz' diyerek beni oyaladılar. Ne daire verdiler ne de hakkımızı. 2 sene önce de ölen annemin evini de haberimiz olmadan yıktılar. Böyle bir şey asla kabul edilemez" diye konuştu.

"Aydınlı avukatlar davamıza bakmadı"
Aydınlı avukatların davalarına bakmak taleplerini ret ettiklerini iddia eden Yıldırım Demirel, "Aydın Barosu'ndaki avukatların 3'de 2'si ile görüştük. Açtığımız davalarda usul olarak yapılan hatalar yüzünden davalar kaybettik. Bu nedenle Aydın Barosu'ndaki hiç bir avukat bizim davalarımız ile ilgilenmedi. Sürekli 'dava kaybettiniz' dendi. Halbuki dava kaybedilmedi, usulde hata yapan avukatlar yüzünden biz dava kaybettik diye AYKONUT'un taraf avukatları da 'kaybettiğiniz dava bedelleri fazlasıyla sizden alacağız' diyerek bizlere aba altından sopa gösterdiler. Bu nedenle arkadaşlarımız adliyeye gitmeye, avukat aramaktan korktular" ifadelerini kullandı.

"Adalete olan güvencimiz tam"
"İnsanların bu bölgede arazileri çocuklarına miras bırakmaları gerekirken, 25 yılın sonunda çocuklarına bıraktıkları tek şey bu davalar olmuş" diyen AYKONUT mağdurlarının Erzincan Barosu'na bağlı avukatı Tolga Aydemir ise şunları aktardı; "25 yıldır elde ettikleri iğne ucu kadar bir menfaat yok. Biz bununla ilgili olarak yargıya başvurduk ve haklı olduğumuzu biliyoruz. Türk adaletine sığındık ve hakkımızı da sonuna kadar arayacağız. Hakkımızı aramaktan yorulmuyoruz, sadece AYKONUT'un ve inşaat sürecine dahil olan Yavuzlar İnşaat'ın süregelen yalanlarından usandık. Ama biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve tapularımızı geri alacağız. Bu konuda adalete olan güvencimiz tam."
Öte yandan her konuşmasında olayın tarafı olmadığını ve kendisinin sadece bir müteahhit ve para kazanmak isteyen bir işadamı olduğunu belirten AYKONUT projesini devralan Yavuzlar İnşaat Firması'nın Yetkilisi Tevfik Yavuz'un dava saatinde adliyeye geldiği görüldü. Başka bir işi için adliyede olduğunu ileri süren Yavuzlar İnşaat'ın yetkilisi Tevfik Yavuz, davanın görüldüğü mahkeme binasına girip gözlerden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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