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Aydın Keskin Kadıoğlu, kürsüde kalp spazmı geçirdi

Yalova'da katıldığı bir programda kürsüde konuşma yaparken kalp spazmı geçiren İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, hastaneye kaldırıldı

Aydın Keskin Kadıoğlu
AA

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliğinde kürsüde kalp rahatsızlığı geçiren Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu hastaneye kaldırıldı.

Uyum Biz Bize Sohbetler etkinliği Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yapıldı. Program açılışı sırasında kürsüye çıkan Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, konuşması sırasında, "Biraz kalbim herhalde sıkıştı. Yardımcı olursanız." dedi. Ardından Kadıoğlu, sahneden indirilerek salon dışına çıkarıldı. Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Kadıoğlu'nun kalp spazmı geçirdiği, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kadıoğlu’nun hastaneye kaldırılmasının ardından program kaldığı yerden devam etti. Etkinlikte halk oyunu gösterisi ve çocuk korosu konseri ile piyonu dinletisi gerçekleştirildi.

Programa Yalova Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel de katıldı.

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