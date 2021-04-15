Aydın Kurtoğlu'ndan 'Çiçek'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMüzikAydın Kurtoğlu'ndan 'Çiçek' - Magazin haberleri
ABONE OL

Aydın Kurtoğlu'ndan 'Çiçek'

Sanatçı Aydın Kurtoğlu, "Çiçek" ismini verdiği yepyeni şarkısını müzikseverlerle buluşturuyor

Aydın Kurtoğlu'ndan 'Çiçek' - Magazin haberleri
Aydın Kurtoğlu'ndan 'Çiçek'
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Aydın Kurtoğlu'nun yeni şarkısı "Çiçek"in sözleri Meral Turan, müziği ve düzenlemesi Gökçer Turan&Birkan Şener mix ve mastering ise Gökçer Turan imzası taşıyor. Stil danışmanlığını Görkem Öden'in üstlendiği projenin klip yönetmenliğini Murat Joker yaptı.

Pandemi süresince üretmeye devam eden Aydın Kurtoğlu, geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu "Şahsiyet" şarkısıyla dijital müzik platformlarındaki yükselişini de sürdürürken, yeni şarkısı "Çiçek" ile de kalplere dokunacak.

Kurtoğlu'nun yepyeni şarkısı "Çiçek", yarın itibarıyla tüm dijital platformlarda yerini alacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Can Bonomo'dan yeni tekli - Magazin haberleri
MÜZİKCan Bonomo'dan yeni tekli
Erdi Gökçek'ten yeni şarkı - Magazin haberleri
MÜZİKErdi Gökçek'ten yeni şarkı
Mustafa Özarslan'dan yeni albüm - Magazin haberleri
MÜZİKMustafa Özarslan'dan yeni albüm
'Bilirim' yayında - Magazin haberleri
MÜZİK'Bilirim' yayında
Eda Defne: Yeri hep ayrı olacak - Magazin haberleri
MÜZİK"Yeri hep ayrı olacak"
İbrahim Tatlıses'ten büyük sürpriz - Magazin haberleri
MÜZİKİbrahim Tatlıses'ten büyük sürpriz
Kenan Doğulu'nun 'Boğazımdan Geçmiyor' şarkısının klibi yayında - Magazin haberleri
MÜZİK'Boğazımdan Geçmiyor' şarkısının klibi yayında
Ebru Yaşar'ın yeni albümü 'Gel de Sevme' yayında - Magazin haberleri
MÜZİKEbru Yaşar'ın yeni albümü 'Gel de Sevme' yayında
Can Bonomo'nun yeni şarkısı 'Kaplan' 16 Nisan'da yayınlanıyor - Magazin haberleri
MÜZİK'Kaplan' 16 Nisan'da müzikseverlerle buluşuyor
İzzet Yıldızhan'dan 'Dünyadan Uzak' - Magazin haberleri
MÜZİKİzzet Yıldızhan'dan 'Dünyadan Uzak'