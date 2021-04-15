Aydın Kurtoğlu'ndan 'Çiçek' 0:00 / 0:00

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Aydın Kurtoğlu'nun yeni şarkısı "Çiçek"in sözleri Meral Turan, müziği ve düzenlemesi Gökçer Turan&Birkan Şener mix ve mastering ise Gökçer Turan imzası taşıyor. Stil danışmanlığını Görkem Öden'in üstlendiği projenin klip yönetmenliğini Murat Joker yaptı.

Pandemi süresince üretmeye devam eden Aydın Kurtoğlu, geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu "Şahsiyet" şarkısıyla dijital müzik platformlarındaki yükselişini de sürdürürken, yeni şarkısı "Çiçek" ile de kalplere dokunacak.

Kurtoğlu'nun yepyeni şarkısı "Çiçek", yarın itibarıyla tüm dijital platformlarda yerini alacak.