Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın Nazilli'de itfaiye eri Turgay Gezgin'in eşi ve 2 çocuğu yangında öldü | Son dakika haberleri

        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!

        Aydın'da, itfaiye eri Turgay Gezgin'in evde olmadığı sırada çıkan yangında, eşi Fatma ile çocukları 4 yaşındaki Toprak ve 11 yaşındaki Deniz Gezgin hayatlarını kaybetti. Acı haberi arkadaşlarından öğrenen Gezgin, gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.03.2025 - 10:38 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Yeşil Mahalle'de Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA ve İHA'daki habere göre olayın bir apartmanın ikinci katında yükselen alevlerin ihbar edilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın müdahale sonucu söndürüldü.

        EŞİ VE 2 ÇOCUĞU CAN VERDİ

        Yangında Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Toprak Gezgin (4) ve Deniz Gezgin (11) yaşamını yitirdi.

        YANGINI ARKADAŞLARINDAN ÖĞRENDİ

        Yangın sırasında dışarda olan ve olayı mesai arkadaşlarından öğrenerek eve gelen Turgay Gezgin, evin önünde gözyaşları dökerek fenalaştı.

        "DUMANDAN ZEHİRLENDİLER" İDDİASI

        Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Turgay arkadaşımız her gün yangına giden bir arkadaşımızdı. Eşi ve iki çocuğunun dumandan zehirlendiği söyleniyor" dedi.

        İNCELEME DEVAM EDİYOR

        İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nazilli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri!
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga: 24 yaralı
        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
        Bir ay önce grip oldu! 5 yaşındaki Erdal'dan acı haber!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        "Alerji mevsimi" başladı! İşte yapılacaklar listesi
        "Alerji mevsimi" başladı! İşte yapılacaklar listesi