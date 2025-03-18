İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
Aydın'da, itfaiye eri Turgay Gezgin'in evde olmadığı sırada çıkan yangında, eşi Fatma ile çocukları 4 yaşındaki Toprak ve 11 yaşındaki Deniz Gezgin hayatlarını kaybetti. Acı haberi arkadaşlarından öğrenen Gezgin, gözyaşlarına boğuldu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Yeşil Mahalle'de Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA ve İHA'daki habere göre olayın bir apartmanın ikinci katında yükselen alevlerin ihbar edilmesinin ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın müdahale sonucu söndürüldü.
EŞİ VE 2 ÇOCUĞU CAN VERDİ
Yangında Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile çocukları Toprak Gezgin (4) ve Deniz Gezgin (11) yaşamını yitirdi.
YANGINI ARKADAŞLARINDAN ÖĞRENDİ
Yangın sırasında dışarda olan ve olayı mesai arkadaşlarından öğrenerek eve gelen Turgay Gezgin, evin önünde gözyaşları dökerek fenalaştı.
"DUMANDAN ZEHİRLENDİLER" İDDİASI
Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Turgay arkadaşımız her gün yangına giden bir arkadaşımızdı. Eşi ve iki çocuğunun dumandan zehirlendiği söyleniyor" dedi.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangında hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.