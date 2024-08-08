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        Haberler Gündem Güncel Aydın yangını 2'inci gününde: Alevlerle mücadele sürüyor | Son dakika haberleri

        Aydın yangını 2'inci gününde: Alevlerle mücadele sürüyor

        Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Gece boyunda 2 gece görüşlü helikopter ve karadan TOMA ile yapılan müdahale, sabah saatleri ile hava desteği artırılarak sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:02 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:02
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        Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

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        Yangın, dün saat 14.30 sıralarında Germencik'in kırsal Gümüşköy Mahallesi yakınlarındaki makilikte çıktı.

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        Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılarak ormana sıçradı.

        İhbarla bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 45 arazöz, 15 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 9 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter ve 265 personel ile havadan ve çok sayıda itfaiye aracıyla karadan yangına müdahale edildi.

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        Havanın kararmasıyla 2 gece görüşü özelliği olan helikopter havadan müdahalede bulunurken, yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak Söke’nin Argavlı Mahallesi'ndeki seralara, ardından Söke-Aydın kara yolu yakınlarına sıçradı.

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        Kara yolunda tedbir amaçlı bir süre araçların geçişi tek şeritten verildi. Argavlı’da 2 ev ve kara yolu kenarında bulunan bir restoran tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dün akşam saatlerinde yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

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        Gece boyunda 2 gece görüşlü helikopter ve karadan TOMA ile yapılan müdahale, sabah saatleri ile hava desteği artırılarak devam ediyor.

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        #orman yangını
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