Yangına ilk etapta havadan 8 helikopter ve 4 uçak ile müdahale edilirken, karadan 32 arazöz, 160 orman işçisi, jandarmaya bağlı 3 TOMA, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 10 itfaiye aracı, 7 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer, Yeniköy- Kemerköy Termik Santrali’ne bağlı 7 itfaiye aracı ve çok sayıda gönüllü ile müdahale edildi.