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        Etrafı çevrildi! Milas yangınında ikinci gün!

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangında alevlerin çembere alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 09:21 Güncelleme: 08.08.2024 - 09:21
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        Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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        DHA'nın haberine göre yangın, dün saat 15.15 sıralarına Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi’ndeki ormanda çıktı.

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        Yangına ilk etapta havadan 8 helikopter ve 4 uçak ile müdahale edilirken, karadan 32 arazöz, 160 orman işçisi, jandarmaya bağlı 3 TOMA, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 10 itfaiye aracı, 7 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer, Yeniköy- Kemerköy Termik Santrali’ne bağlı 7 itfaiye aracı ve çok sayıda gönüllü ile müdahale edildi.

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        Havanın kararmasıyla birlikte 2 gece görüşlü helikopter kullanıma alındı. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

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        ÇAKIRALAN KÖYÜ BOŞALTILDI

        Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla Çakıralan köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. 60 haneli ve 350 nüfuslu köyde bir ahır zarar görürken, alevler bölgedeki mezarlığa kadar ulaştı. Öte yandan, yangının elektrik tellerinden çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

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        Havanın aydınlanmasıyla birlikte, yangına uçak ve helikopter ile müdahale yeniden başladı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının etrafının çevrildiği belirtildi.

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