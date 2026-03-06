Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Aydın’da arkadaşını pompalı tüfekle başından vurarak öldüren şüpheli, tutuklandı

        Arkadaşını pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde arkadaşı Mustafa Ceylan'ı (40) pompalı tüfekle başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Semih O. (38), tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 22:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşını pompalı tüfekle başından vurdu

        Olay, 1 Mart'ta saat 01.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Semih O., iddiaya göre motosikletini çaldığını öne sürdüğü arkadaşı Mustafa Ceylan ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Semih O., yanında getirdiği pompalı tüfekle Ceylan'ı başından vurup, olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Ceylan'ın öldüğünü belirledi. Mustafa Ceylan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        BENZİN ALIRKEN YAKALANDI

        Olayın ardından Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Semih O.’yu yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin olay gecesi gri bir otomobille kaçtığını belirledi. Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) otomobilin bulunduğu bölgeyi tespit eden ekipler, cinayet şüphelisini dün Değirmendere Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonundan benzin alırken yakaladı. Şüphelinin olayın ardından gömdüğü silah ise gömülü olduğu yerde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Edirnekapı'daki tarihi gezi, güneş saatleri ile vaktin tespiti

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Mimar Sinan'ın izini Edirnekapı'da sürerken güneş saatleri ile zamanın nasıl tespit edildiğini de anlatıyor

        #HABER
        #Aydın
        #aydın haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu