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        Haberler Dünya Ayı, piknik yapan ailenin masasına çıktı

        Meksika'da piknik yapan ailenin masasına ayı çıktı

        Meksika'da aç bir ayı, piknik yapan bir ailenin masasına atlayarak yemeklerini yedi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 27.09.2023 - 13:25 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:25
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        Piknik yapan ailenin masasına ayı çıktı
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        Olay, Nuevo Leon eyaletinde bulunan Chipinque Ekolojik Parkı'nın yakınında meydana geldi.

        Bölgede doğal yaşam alanının bir parçası olan ayı, parkta piknik yapan bir ailenin masasına atladı. Videoda, ayı masada bulunan Meksika yemeklerini yerken, masadaki anne çocuğunun yüzünü kapatıyor. Ayının daha sonra yerde biraz daha yiyecek bulmak için sakin bir şekilde piknik masasından indiği görülüyor.

        Aile ilk kez bir ayıyla böyle bir deneyim yaşadıklarını söylerken yetkililer parka yiyecek getirilmemesi tavsiyesinde bulundu.

        Meksika'da doğal yaşamı korumaya yönelik pek çok bölge bulunurken, Chipinque Ekolojik Parkı Amerikan kara ayısı olarak bilinen Ursus americanus'un doğal yaşam alanı olarak kabul edilmektedir. Kara ayılar, Meksika otoriteleri tarafından nesli tehlike altındaki türler arasında yer alıyor.

        * Haberin görseli ve videosu Reuters'tan servis edilmiştir.

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        #meksika
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