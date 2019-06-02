Tazminat davası açtı

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, karara konu olay 2012 yılında Erzurum'da yaşandı. Hınıs İlçesi'nde çobanlık yapan 32 yaşındaki Hilit Ç., Akören Köyü kırsalında bir ayının saldırısına uğradı. Kolu, bacağı ve kafasında kırıklar oluşan Hilit Ç., aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Koyunların başı boş bir şekilde dolandığını görün köylüler durumu muhtara bildirdi. Muhtar aramalarına cevap verilmeyince Hilit Ç'yi bulmak için beraberinde birkaç kişi ile kırsala gitti. Çoban bir süre sonra kanlar içinde yatarken bulundu. Ambulans helikopterle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hilit Ç., bir süre yoğun bakımda tedavi gördü.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Tedavisinin tamamlanmasının ardından Hilit Ç., idarenin gerekli önlemleri almadığını belirterek, Erzurum 1. İdare Mahkemesi'nde tam yargı davası açtı. Ve 5 bin TL manevi, 70 bin TL de maddi tazminata karar verilmesini istedi.

BAKANLIK: KENDİNI KORUMALIYDI

Mahkeme Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'ndan savunma istedi. Orman Bakanlığı savunmasında "doğada yaşayan hayvanlara karşı insanların, kendilerini ve ürünlerini korumak için önem almasını engelleyecek bir hüküm yok, dava reddedilmeli" dedi. İçişleri Bakanlığı ise "Olayın gerçekleşmesinde herhangi bir kusurumuz ya da sorumluluğumuz yok" dedi.

DAVA REDDEDİLDİ

Savunmaların alınmasının ardından Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Kararda, Hilit Ç.'nin kendi yetki ve sorumluluğunu yerine getirmediği savunuldu. Kararda,

"Merkezi Av Komisyonu uyarınca davacının kendisini ve sürüsünü korumak için saldırıda bulunan ayıya karşı ateş etme yetkisinin bulunduğu açık olduğundan, bu yetki ve sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle ortaya çıkan zararın, idari faaliyet ile zarar arasında illiyet bağının bulunmaması nedeniyle davalı idarelere yüklenmesi mümkün görülmemiştir" denildi.

DANIŞTAY ONADI

Bu karar Danıştay 10. Dairesi tarafından da onanarak, kesinleşti. Yargılama giderleri de Hilit Ç.'nin üzerine bırakıldı.