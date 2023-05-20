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Ayıların kavgasını böyle görüntüledi

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan küçükbaş hayvan üreticisi Murat Altuğ hobi olarak yaptığı drone çekimlerinde ayıların kavgasına denk geldi ve bu anları kayıt altına aldı

Ayıların kavgasını böyle görüntüledi
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İHA

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki küçükbaş hayvan üreticisi Murat Altuğ, hobi olarak yaptığı drone çekimlerinde belgeselleri aratmayan bir olaya şahit oldu ve bu anları kayıt altına aldı.

Altuğ, sürüsünü kontrol etmek için sabah saat 8 sularında Aksu mevkisinde drone uçurdu.

İki ayının kavgasına şahit olan Altuğ, bu anları kayıt altına aldı.

Altuğ, "Dün sabah sekiz civarlarında sürünün yanında gidip drone uçurdum ve çok şaşırdım. Ben daha önce böyle bir şey görmemiştim. Erkek ayı dişi ayının yavrusunu öldürdüğünü gördüm. Belgesel gibi bir şey oldu. Dağlarda ayı sayısı çok fazla doğaya çıkan çaşır toplamaya gidenler doğada yürüyenleri uyarıyorum çok dikkat etsinler" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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