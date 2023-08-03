Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Ayının 'kaşınma dansı' fotokapanda

        'Kaşınma dansı' fotokapanda

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, bir ayının fotokapana yansıyan ağaca sürtünme görüntüsünü, 'Ayıların ormanda kaşınma dansı' notu ile paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kaşınma dansı' fotokapanda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarıkamış Ormanları, Allahuekber Dağları Milli Parkı ile Kars, Erzurum, Ardahan, Artvin sınırlarında bulunan Yaban Hayatı Koridoru'nu kapsayan 'Etobur Türlerin Araştırılması Projesi' kapsamında ayı, kurt, vaşak ve domuzların; koku, tüy, kıl gibi işaretlerini bıraktığı ağaçlar tespit edildi.

        Yaban hayvanlarının yaşam sınırlarını ve alan hakimiyetlerini belirlemek için işaretler bıraktığı ağaçlara, DKMP ekiplerince 'biyolojik çeşitliliğin korunması için doğada bırakılmıştır' tabelaları yerleştirildi.

        Proje alanına bırakılan fotokapanlara çeşitli yaban hayvanları yansıdı.

        Bir ayının, ağaca sürtünerek sırtını kaşıdığı anlar, "Ayıların ormanda kaşınma dansı. Yaban hayvanlarının doğal davranışlarına saygı, ayıların kaşınma ağaçları güvence altında" notu ile DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayının kaşınma dansı
        #fotokapan
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        YAŞ başladı
        YAŞ başladı
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        Kocaeli'nde tüyler ürperten olay! Pet shop katliamı!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        'Atatürk' ile ilgili peşi sıra açıklamalar
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!