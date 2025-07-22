Aykut Enişte 2 filmi konusu ve oyuncuları: Aykut Enişte 2 filmi ne zaman çekildi?
Aykut Enişte 2 filmi 22 Temmuz Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Cem Gelinoğlu, Giray Altınok, Muammer Tali tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay oturmaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, "Aykut Enişte 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Aykut Enişte 2 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Aykut Enişte 2 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrolünü Cem Gelinoğlu ve Melis Babadağ'ın paylaştığı film, 2021 yılında vizyona girdi. Peki, "Aykut Enişte 2 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aykut Enişte 2 ne zaman çekildi?" İşte Aykut Enişte 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
AYKUT ENİŞTE 2 KONUSU NEDİR?
Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi’nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek midir?
AYKUT ENİŞTE 2 OYUNCULARI KİMLER?
Cem Gelinoğlu
Melis Babadağ
Hakan Yılmaz
Müfit Kayacan
Lale Başar
Selen Domaç
Mekin Sezer
Nezaket Erden