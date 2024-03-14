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        Haberler Gündem Politika Aykut Erdoğdu'dan uyuşturucu ile mücadele çıkışı: Gerekirse silahımla sokağa ineceğim - Gündem haberleri

        Aykut Erdoğdu'dan uyuşturucu ile mücadele çıkışı: Silahımla sokağa ineceğim

        31 Mart seçimlerine az bir zaman kala siyasi partilerin adayları da söylemlerini netleştirmeye başladı. CHP'nin Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu, uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlı olduğunu söyleyerek "Gerekirse silahımla sokağa ineceğim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 18:52 Güncelleme: 14.03.2024 - 19:09
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        "Gerekirse silahımla sokağa ineceğim"
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        CHP Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte düzenlenen mitingde bir konuşma yaptı.

        Uyuşturucu ile mücadele konusunda radikal bir çıkış yapan Erdoğdu, "Silahımla sokağa ineceğim" dedi.

        Erdoğdu'nun açıklamaları şöyle:

        "Bir şeyde çok kararlıyım. Ben sizin kardeşinizinim. Sizin belediye başkanı olacağım. Çöpünüzü toplamaya geliyorum bununla da gurur duyuyorum. Ama bu sokaklarda bir kişiye uyuşturucu sattırmam, sattırmam, sattırmam, sattırmayacağım! Emniyetimizle, Milli Eğitimle, Sağlık Bakanlığımızla birlikte savaşacağız. Kendi çocuklarım için savaşacağım. Eğer satmaya devam ederlerse beylik silahımı koyacağım, kendim sokağa ineceğim! Sattırmayacağım! Uyuşturucunun kökünü kazıyacağım!"

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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