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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Aykut Kocaman: 3 Temmuz'un devamı yaşanıyor! - Galatasaray Haberleri

        Aykut Kocaman: 3 Temmuz'un devamı yaşanıyor!

        Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi Aykut Kocaman, HT Spor'da özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin performansı ve Jose Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Kocaman, Türk futbolunda son dönemde yaşananalarla ilgili ise, "2011'den sonra Türk futbolunu temizlemeye diye geldiler ama Türk futbolunu bitirme hamlesi oldu. Fenerbahçe açısından yüzde yüz 3 Temmuz'un devamı yaşanıyor. 2011'den bu yana geçen 14 senede sadece şampiyonluk sayılarına bile baktığınız zaman neyin ne olduğu çok net ortada" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 23:17 Güncelleme: 09.02.2025 - 23:21
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        "3 Temmuz'un devamı yaşanıyor"
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        Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Habertürk TV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, Fenerbahçe'nin performansı ve Türk futbolunun son durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        "MOURINHO PSİKOLOJİK SAVAŞLARA GİRMEYİ SEVİYOR"

        Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları ve paylaşımlarıyla ilgili yorumda bulunan Kocaman, "Jose Mourinho, psikolojik savaşlara girmeyi seviyor ve bundan besleniyor. Buraya uygun mu derseniz, Fenerbahçe takımının teknik direktörünün buralarda da dolaşması gerekiyor. Ne yazık ki... Ne yazık ki..." dedi.

        "BİR TAKIMIN 13 SENEDE 7 ŞAMPİYONLUK ALMASI FUTBOLUN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

        Aykut Kocaman, Türk futbolundaki son durumla ilgili yaptığı değerlendirmede ise, "Fenerbahçe'nin arayı açmasına öfkelenen gruplar vardı. 2011'den sonra Türk futbolunu temizlemeye diye geldiler ama Türk futbolunu bitirme hamlesi oldu. Aslında Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'a yapılan bir operasyondu. Bugün geldiğimiz nokta, o günlerin eseridir. Türk futbolunda bugünkü süreci 2011'den ayrı okumak mümkün değil. Fenerbahçe açısından yüzde yüz 3 Temmuz'un devamı yaşanıyor. 2011'den bu yana geçen 14 senede sadece şampiyonluk sayılarına bile baktığınız zaman neyin ne olduğu çok net ortada. Bir takımın 13 senede 7 şampiyonluk alması futbolun olağan akışına aykırı." ifadelerini kullandı.

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