Teknik direktör Rıza Çalımbay ile sezona başlayan Atiker Konyaspor, 12'nci haftadaki Ankaragücü galibiyetinin ardından Çalımbay'ın görevine son verdi. Teknik direktör arayışlarına giren Konyaspor yönetimi, eski teknik direktörleri Aykut Kocaman ile anlaşarak 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
3'ÜNCÜ KEZ GÖREVDE
İlk kez 2005-2006 sezonunda yeşil-beyazlı takımda görev alan Aykut Kocaman, 2014 - 2015 sezonunda yeniden takımın başına geçti. Kocaman bir sonraki sezon ligi 3'üncü sırada bitirerek yeşil beyazlıların tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesini sağladı. Kocaman, 2016-2017 sezonu sonunda bir ilki daha gerçekleştirerek Atiker Konyaspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı.
İLK SINAV GALATASARAY
Geçtiğimiz pazartesi günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde 2,5 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Kocaman, takımla birlikte çalışmalara başladı. Kocaman'ın Spor Toto Süper Lig'deki ilk sınavı ise Cuma günü deplasmanda Galatarasay'a karşı olacak. Kocaman, bu maçın sert geçeceğini söyledi.
LİGDE HİÇ GALİP GELEMEDİ
İlk kez 2005-2006 sezonu başında yeşil beyazlı takımın başına geçen Aykut Kocaman, Galatasaray'a karşı ligde oynadıkları her iki maçıda kaybetti. Daha sonra 2014-2015 sezonunda takımın başına tekrar getirilen Kocaman, Galatasaray'a karşı ligde oynadığı her iki maçı yine kaybetti. 2015-2016 sezonunda Galatasaray'a karşı ilk maçta farklı mağlup olan Kocaman, ikinci maçta ise bir puan almayı başardı. Kocaman, yeşil beyazlı ekipteki son sezonunda ise Galatasaray'a her iki maçta da mağlup oldu. Aykut Kocaman, yeşil beyazlı ekiple birlikte Galatasaray'a karşı çıktığı 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Kocaman, cuma günü deplasmanda oynanacak Galatarasay maçını kazanıp, yeşil beyazlı ekibin başında ilk galibiyetini almaya çalışacak.
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