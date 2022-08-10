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Haberler Müzik Ayla Çelik memleketinde sahne aldı - Magazin haberleri
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Ayla Çelik memleketinde sahne aldı

Ayla Çelik, geçtiğimiz akşam memleketi Ardahan'da 20 bin kişinin eşlik ettiği festivalde keyifli dakikalara imza attı

Ayla Çelik memleketinde sahne aldı - Magazin haberleri
Memleketinde sahne aldı
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HABERTURK.COM

Tarihi Ardahan Kalesi'nde sahne alan Ayla Çelik, hemşerilerinin ilgisi ile karşılaştı. Kaleyi dolduran binlerce kişi Çelik’in şarkılarına eşlik etti. Doğduğu kentte böylesine büyük bir sevgi seliyle karşılaşan Ayla Çelik, duygu dolu anlar yaşadı.

Hemşerileri ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çelik, yoğun kalabalığı şarkıları ile coşturdu.

Aynı zamanda TRT sanatçısı olan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile Bağdat ve "Sarı Saçlı Mavi Gözlüm" şarkılarını seslendiren Ayla Çelik, sevenleri tarafından alkışlandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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