Memleketinde sahne aldı 0:00 / 0:00

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Tarihi Ardahan Kalesi'nde sahne alan Ayla Çelik, hemşerilerinin ilgisi ile karşılaştı. Kaleyi dolduran binlerce kişi Çelik’in şarkılarına eşlik etti. Doğduğu kentte böylesine büyük bir sevgi seliyle karşılaşan Ayla Çelik, duygu dolu anlar yaşadı.

Hemşerileri ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çelik, yoğun kalabalığı şarkıları ile coşturdu.

Aynı zamanda TRT sanatçısı olan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile Bağdat ve "Sarı Saçlı Mavi Gözlüm" şarkılarını seslendiren Ayla Çelik, sevenleri tarafından alkışlandı.