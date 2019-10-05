Son olarak "Daha bi aşık" adlı albümü ile adından sıkça söz ettiren başarılı sanatçı öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelerek uzun süre alışverişin keyfini çıkardı.

Mavi elbisesi ve spor giyimi ile objektiflere yakalanan Çelik, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Sabahtan beri topuklu ayakkabı ve elbisemleyim kimse çekmedi, sporları giydim hemen yakalandım, şansızım." diyerek muhabirlere takıldı.

Ayaküstü muhabirler ile sohbet eden başarılı şarkıcı daha sonra alışveriş merkezine girerek uzun süre alışveriş yaptı.