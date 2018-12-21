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"BİZ BİRBİRİMİZİN SEVGİSİNDEN EMİNİZ"



"Ayla Çelik'ten bir bomba gelecek ama bakalım ne gelecek? Biz kendi aramızda konuşuyoruz ama o 'ne zaman istersen' diyor. Böyle bir tembellik var üzerimizde. Ben hiçbir zaman evlilik meraklısı bir kız olmadım zaten. Biz birbirimizin sevgisinden ve güveninden eminiz"