Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat 'Ayla Turan Retrospektif' sergisini ziyaret etmek için son günler

        'Ayla Turan Retrospektif' sergisini ziyaret etmek için son günler

        Heykeltıraş Ayla Turan'ın 50'den fazla eserini sanatseverlerle buluşturan Retrospektif sergi 13 Mayıs'a dek Kibele Sanat Galerisi'nde izlenebili.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 16:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ayla Turan Retrospektif' sergisi için son günler

        İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nin, heykeltıraş Ayla Turan’ın otuz yıllık sanat yolculuğundan izler taşıyan Retrospektif sergisi 13 Mayıs Çarşamba’ya dek her gün ücretsiz olarak izlenebiliyor.

        Sergide Turan’ın mermer, bronz, ahşap ve polyester gibi malzemelerden üretilen 56 eseri yer alıyor.

        Bu sergiyi hazırlamanın “eski albümleri karıştırmak gibi” hissettirdiğini söyleyen Turan, seçki için, “Son 30 yıllık sanat yolculuğumda hep ileriye baktım. Bugün bir durdum, dönüp baktım ardımda neler kalmış diye. Bugünden sonrası için nefes almak gibi bu sergi. Ve tarihe tanıklık ederek koşmaya devam etmenin başlangıcı,” diyor. Serginin Prof. Dr. Marcus Graf tarafından hazırlanan kapsamlı kataloğu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

        REKLAM

        ÇOCUKLAR UMUT DOLU BİR GELECEĞİ TASARLIYOR

        Kibele Sanat Galerisi’nin 10 Mayıs Pazar günü 16.30’da düzenlenecek “Gökyüzü Durağı” atölyesine, Ayla Turan’ın “Umut” isimli heykeli ilham veriyor.

        Galeri turuyla başlayacak atölyede çocuklar, boyama ve kolaj gibi teknikleri deneyimleyerek gelecekleri için umut ettikleri dünyayı bir bulut çerçevesinin içerisinde resmediyorlar.

        Levent’teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’ni her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilirsiniz.

        Ücretsiz olarak düzenlenen çocuk atölyesine İş Sanat’ın internet sitesinden kaydolabilirsiniz.

        Serginin kataloğuna Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın kitabevleri ile internet sitesinden, RHM Dükkan’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadıköy'de vapura binen Azerbaycanlı kadın kayboldu; çantası bulundu denizde aranıyor

        İstanbul Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44) sefer sırasında kayboldu. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması