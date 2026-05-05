'Ayla Turan Retrospektif' sergisini ziyaret etmek için son günler

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nin, heykeltıraş Ayla Turan’ın otuz yıllık sanat yolculuğundan izler taşıyan Retrospektif sergisi 13 Mayıs Çarşamba’ya dek her gün ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Sergide Turan’ın mermer, bronz, ahşap ve polyester gibi malzemelerden üretilen 56 eseri yer alıyor.

Bu sergiyi hazırlamanın “eski albümleri karıştırmak gibi” hissettirdiğini söyleyen Turan, seçki için, “Son 30 yıllık sanat yolculuğumda hep ileriye baktım. Bugün bir durdum, dönüp baktım ardımda neler kalmış diye. Bugünden sonrası için nefes almak gibi bu sergi. Ve tarihe tanıklık ederek koşmaya devam etmenin başlangıcı,” diyor. Serginin Prof. Dr. Marcus Graf tarafından hazırlanan kapsamlı kataloğu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

ÇOCUKLAR UMUT DOLU BİR GELECEĞİ TASARLIYOR

Kibele Sanat Galerisi’nin 10 Mayıs Pazar günü 16.30’da düzenlenecek “Gökyüzü Durağı” atölyesine, Ayla Turan’ın “Umut” isimli heykeli ilham veriyor.

Galeri turuyla başlayacak atölyede çocuklar, boyama ve kolaj gibi teknikleri deneyimleyerek gelecekleri için umut ettikleri dünyayı bir bulut çerçevesinin içerisinde resmediyorlar.

Levent’teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’ni her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilirsiniz.

Ücretsiz olarak düzenlenen çocuk atölyesine İş Sanat’ın internet sitesinden kaydolabilirsiniz.

Serginin kataloğuna Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın kitabevleri ile internet sitesinden, RHM Dükkan’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz.