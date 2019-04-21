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Aylin Coşkun, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına, "15. yıldönümümüzde ailelerimizle aşkımızı taçlandırdık. Yüzüklerimizi taktık. Çok heyecanlı ve stresli bir gündü. Ne telaş ne telaş. Yanımızda olan tüm canlarıma teşekkür ederim, bana 4 kez kahveyi döktürdüler..." notunu düştü.