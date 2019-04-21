Aylin Coşkun: 15. yıldönümümüzde aşkımızı taçlandırdık

Giriş: 21.04.2019 - 12:44 | Güncelleme:  

Şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile geçtiğimzi günlerde aile arasında yapılan sade bir törenle sözlenmişti. Coşkun, o anları sosyal medya hesabından paylaştı

  • 1Aylin Coşkun: 15. yıldönümümüzde aşkımızı taçlandırdık - Magazin haberleri
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    Şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile geçtiğimzi günlerde aile arasında yapılan sade bir törenle sözlenmişti. Çift, yüzükleri takarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

  • 2Aylin Coşkun: 15. yıldönümümüzde aşkımızı taçlandırdık - Magazin haberleri
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    Aylin Coşkun, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına, "15. yıldönümümüzde ailelerimizle aşkımızı taçlandırdık. Yüzüklerimizi taktık. Çok heyecanlı ve stresli bir gündü. Ne telaş ne telaş. Yanımızda olan tüm canlarıma teşekkür ederim, bana 4 kez kahveyi döktürdüler..." notunu düştü.

  • 3Aylin Coşkun: 15. yıldönümümüzde aşkımızı taçlandırdık - Magazin haberleri
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  • 28Aylin Coşkun: 15. yıldönümümüzde aşkımızı taçlandırdık - Magazin haberleri
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  • 29Aylin Coşkun: 15. yıldönümümüzde aşkımızı taçlandırdık - Magazin haberleri
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  • 30Aylin Coşkun: 15. yıldönümümüzde aşkımızı taçlandırdık - Magazin haberleri
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  • 31Aylin Coşkun: 15. yıldönümümüzde aşkımızı taçlandırdık - Magazin haberleri
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  • 32Aylin Coşkun: 15. yıldönümümüzde aşkımızı taçlandırdık - Magazin haberleri
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