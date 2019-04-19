Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi

Şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile önceki akşam aile arasında yapılan sade bir törenle sözlendi. Keyifli geçen gece sonrası saat 02.00 civarı evde rahatsızlanan güzel şarkıcı Aylin Coşkun, Maslak'ta özel bir hastaneye gitti. Hastaneden Hande Yener ile birlikte ayrılan Aylin Coşkun, muhabirlerin, “Geçmiş olsun!” dileklerine, “Grip olmuşum, o yüzden hastaneye geldim” diyerek cevap verdi