Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi

Giriş: 19.04.2019 - 07:42 | Güncelleme:  

Şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile önceki akşam aile arasında yapılan sade bir törenle sözlendi. Keyifli geçen gece sonrası saat 02.00 civarı evde rahatsızlanan güzel şarkıcı Aylin Coşkun, Maslak'ta özel bir hastaneye gitti. Hastaneden Hande Yener ile birlikte ayrılan Aylin Coşkun, muhabirlerin, “Geçmiş olsun!” dileklerine, “Grip olmuşum, o yüzden hastaneye geldim” diyerek cevap verdi

  • 1Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    1|39

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile önceki akşam aile arasında yapılan sade bir törenle sözlendi.

  • 2Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    2|39

    Törende Aylin Coşkun’u “kız kardeşim” dediği Hande Yener yalnız bırakmadı.

  • 3Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    3|39

    EN MUTLU GÜNÜ HASTANEDE BİTTİ

    Keyifli geçen gece sonrası saat 02.00 civarı evde rahatsızlanan güzel şarkıcı Aylin Coşkun, Maslak'ta özel bir hastaneye gitti. Yapılan tetkikler sonrası grip olduğu anlaşılan Aylin Coşkun’a doktorlar vitamin serumu verdi.

  • 4Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    4|39

    Hastaneden Hande Yener ile birlikte ayrılan Aylin Coşkun, muhabirlerin, “Geçmiş olsun!” dileklerine, “Grip olmuşum, o yüzden hastaneye geldim” diyerek cevap verdi.

  • 5Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    5|39
  • 6Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    6|39
  • 7Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    7|39
  • 8Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    8|39
  • 9Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    9|39
  • 10Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    10|39
  • 11Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    11|39
  • 12Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    12|39
  • 13Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    13|39
  • 14Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    14|39
  • 15Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    15|39
  • 16Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    16|39
  • 17Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    17|39
  • 18Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    18|39
  • 19Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    19|39
  • 20Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    20|39
  • 21Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    21|39
  • 22Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    22|39
  • 23Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    23|39
  • 24Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    24|39
  • 25Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    25|39
  • 26Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    26|39
  • 27Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    27|39
  • 28Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    28|39
  • 29Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    29|39
  • 30Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    30|39
  • 31Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    31|39
  • 32Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    32|39
  • 33Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    33|39
  • 34Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    34|39
  • 35Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    35|39
  • 36Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    36|39
  • 37Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    37|39
  • 38Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    38|39
  • 39Aylin Coşkun 15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile sözlendi - Magazin haberleri
    39|39

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0