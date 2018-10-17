Aylin Coşkun
Müzik
Haberler > Müzik > Aylin Coşkun: Son hitleri hep ben yapıyorum - Magazin haberleri

Aylin Coşkun: Son hitleri hep ben yapıyorum

Ünlü şarkıcı Aylin Çoşkun, büyük beğeni toplayan “Sinsirella” albümünün üçüncü klibini ‘Anladın Sen Onu’ adlı parçasına çekti. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan parçaya Nişantaşı'nda klip çekilirken Coşkun’a Ukraynalı ünlü model Slava Matrosov eşlik etti. Yönetmenliğini Gülşen Aybaba’nın çektiği klip, yaklaşık 16 saat sürerken çekimlerde neşeli anlar yaşadı

17.10.2018 - 12:41 | Güncelleme:

Çok güzel klip çektiklerini söyleyen Coşkun, “Klip günleri heyecanlı biraz koşturmalı. Sinsirella albümümüzün üçüncü şarkısı Sezen Aksu’nun... Tabii ki Minik Serçe’mizin eli bana da dokundu. Bu arada piyasada biraz fazla Sezen Aksu şarkısı var galiba. Bakalım ne olacak. Hepsinin ayağını kaydıracağım” diyerek espri yaptı.

"SON HİTLERİ BEN YAPTIM"

Son dönemde müzik piyasasında hit şarkı çıkmıyor eleştirileri hatırlatılan şarkıcı, “İşte biz çıkardık. En son Hande Yener ile beraber ben çıkardım. Ondan önce Sinsirella’yı çıkarmıştım. Vurdum iki de iki” diyerek iddialı konuştu.

SEVGİLİSİ KISKANÇLIK YAPTI, MONTAJA GİRECEK

Klipte oynattığı Ukraynalı ünlü model Matrosov’’u sevgilisinin kıskanıp kıskanmadığı sorulan Coşkun, “ Şimdi bu konuyu açacağım, Volkan kızacak. Açacağım ben zaten daraldım. Valla bilmiyorum montaja ben gireceğim. Ne çıkacak bende bilmiyorum. Kıskançlık değil ama evlenmeyi düşündüğüm adam Karadenizli. Volkan benim 14 yıllık sevgilim. Doğal yanımda erkek sinek istemiyor. Best Model istiyor olabilir mi?”. Görüntüleri izlediği zaman bakacağız. Haberi var klibe gelmedi uğramadı” dedi.

Jakuzi sahnesinde tek olduğunu belirten Coşkun, “Aramızı bozmaya çalışmayın. Sahne kıyafetlerimde normalde çok usturuplu olmaya çalışıyorum. Show Buisnes’teyiz ama Türk örf adetlerine uygun giymeyi tercih ediyorum. Dikkatleri ve şimşekler üstüme çekmek istemiyorum” dedi.

"ALEYNA’YA KİMSE LAF ATMASIN"

Son dönemde piyasaya çıkan hangi şarkıları beğendiği sorulan Coşkun Aleyna Tilki'yi örnek gösterdi. 'Durun kimseyi sardırmayın bana' diyen Coşkun, “Aleyna çok başarılı bir isim. 16 yaşında bir kız geldi piyasaya ve dedi ki 'Ben dengeleri biraz değiştireyim''. Başarılı bir kız, hiç kimsede laf atmasın'' dedi.



"ALBÜMDE HARCANACAK ŞARKI YOK"

Albümünden bir kaç şarkıya daha klip çekeceğini belirten şarkıcı, “ Kendi kendime klip yarışması yapacağım. Çünkü albümde harcanacak şarkı yok. Herkesin favorisi ayrı... Müzik otoriteleri o dururken buna mı diyerek şarkılarıma yorum yapıyorlar. Buda demek ki albümdeki bütün şarkılarım hit anlamına geliyor” dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER