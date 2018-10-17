Çok güzel klip çektiklerini söyleyen Coşkun, “Klip günleri heyecanlı biraz koşturmalı. Sinsirella albümümüzün üçüncü şarkısı Sezen Aksu’nun... Tabii ki Minik Serçe’mizin eli bana da dokundu. Bu arada piyasada biraz fazla Sezen Aksu şarkısı var galiba. Bakalım ne olacak. Hepsinin ayağını kaydıracağım” diyerek espri yaptı.

"SON HİTLERİ BEN YAPTIM"

Son dönemde müzik piyasasında hit şarkı çıkmıyor eleştirileri hatırlatılan şarkıcı, “İşte biz çıkardık. En son Hande Yener ile beraber ben çıkardım. Ondan önce Sinsirella’yı çıkarmıştım. Vurdum iki de iki” diyerek iddialı konuştu.

SEVGİLİSİ KISKANÇLIK YAPTI, MONTAJA GİRECEK

Klipte oynattığı Ukraynalı ünlü model Matrosov’’u sevgilisinin kıskanıp kıskanmadığı sorulan Coşkun, “ Şimdi bu konuyu açacağım, Volkan kızacak. Açacağım ben zaten daraldım. Valla bilmiyorum montaja ben gireceğim. Ne çıkacak bende bilmiyorum. Kıskançlık değil ama evlenmeyi düşündüğüm adam Karadenizli. Volkan benim 14 yıllık sevgilim. Doğal yanımda erkek sinek istemiyor. Best Model istiyor olabilir mi?”. Görüntüleri izlediği zaman bakacağız. Haberi var klibe gelmedi uğramadı” dedi.

Jakuzi sahnesinde tek olduğunu belirten Coşkun, “Aramızı bozmaya çalışmayın. Sahne kıyafetlerimde normalde çok usturuplu olmaya çalışıyorum. Show Buisnes’teyiz ama Türk örf adetlerine uygun giymeyi tercih ediyorum. Dikkatleri ve şimşekler üstüme çekmek istemiyorum” dedi.

"ALEYNA’YA KİMSE LAF ATMASIN"

Son dönemde piyasaya çıkan hangi şarkıları beğendiği sorulan Coşkun Aleyna Tilki'yi örnek gösterdi. 'Durun kimseyi sardırmayın bana' diyen Coşkun, “Aleyna çok başarılı bir isim. 16 yaşında bir kız geldi piyasaya ve dedi ki 'Ben dengeleri biraz değiştireyim''. Başarılı bir kız, hiç kimsede laf atmasın'' dedi.





"ALBÜMDE HARCANACAK ŞARKI YOK"

Albümünden bir kaç şarkıya daha klip çekeceğini belirten şarkıcı, “ Kendi kendime klip yarışması yapacağım. Çünkü albümde harcanacak şarkı yok. Herkesin favorisi ayrı... Müzik otoriteleri o dururken buna mı diyerek şarkılarıma yorum yapıyorlar. Buda demek ki albümdeki bütün şarkılarım hit anlamına geliyor” dedi.

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