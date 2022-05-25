Anayasa Mahkemesi'nden Davutpaşa patlaması kararı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Son dakika: AYM'den Davutpaşa patlaması kararı: Yaşam hakkı ihlal edildi
ABONE OL

Anayasa Mahkemesi'nden Davutpaşa patlaması kararı: Yaşam hakkı ihlal edildi

Anayasa Mahkemesi, 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 115 kişinin ise yaralandığı Davutpaşa patlaması için "yaşam hakkı ihlali" kararı verdi. AYM başvuruculara 1 milyon 200 bin TL tazminat ödenmesi de karşılaştırdı. Fevzi Çakır'ın haberi...

Son dakika: AYM'den Davutpaşa patlaması kararı: Yaşam hakkı ihlal edildi
Anayasa Mahkemesi'nden Davutpaşa patlaması kararı
0:00 / 0:00

Anayasa Mahkemesi; 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 115 kişinin ise yaralandığı Davutpaşa patlaması davasına ilişkin başvuruyu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme; kamu görevlisi sanıklara sembolik cezalar verilmesini “yaşam hakkı”nın ihlali saydı. Sorumluların fiilleriyle orantılı ceza almadığı vurgulanan kararda; “Bu durumun cezasızlık sonucu doğduğu anlaşılmıştır. Bu sonuç bu tür durumlara hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimini uyandırır ve bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeler” dedi, AYM başvuruculara 1 milyon 200 bin TL tazminat ödenmesi de karşılaştırdı.

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde maytap atölyesinde meydanda gelen patlamada 21 kişinin yaşamını yitirdi, 115 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından başlatılan soruşturmada; binanın yapı izin belgesi ile itfaiye onay belgesinin bulunmadığı belirlendi. Aralarında bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 sanık hakkında dava açıldı.

CEZALAR ERTELENDİ

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama 14 Temmuz 2014’te karara bağlandı. Mahkeme dönemin Zeytinburnu Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu üç sanık için beraat, bina sahibi olan iki sanık için ise ayrı ayrı 5 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Belediye çalışanı beş sanık hakkında da “görevi kötüye kullanmak” suçundan 10 ile 1 yıl 2 ay arasında değişen arasında değişen hapis cezaları verildi. Ancak bu cezalar ertelendi.

AİLELER AYM’YE BAŞVURDU

Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından patlamada yakınlarını kaybeden aileler, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. “Cezalar caydırıcı olmadı, acımız dinmedi” dedi.

"YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLDİ"

Anayasa Mahkemesi ailelerin başvurusu kabul edilebilir buldu. Yüksek Mahkeme; kamu görevlisi sanıklara sembolik cezalar verilmesini “yaşam hakkı”nın ihlali saydı. Kararda; sorumluların fiilleriyle orantılı ceza almadığı vurgulandı. Kararda; “Soruşturmanın etkinliğinin sağlanmasının koşullarından biri olan sorumluların fiilleriyle orantılı ceza almaları koşulunun yerine getirilmediği ve cezasızlık sonucunun doğduğu anlaşılmıştır. Bu durum benzer ihlallerin önüne geçebilmek amacıyla caydırıcılığın sağlanması için devletin sorumluların uygun ve yeterli cezalarla cezalandırılmalarını sağlayabilecek nitelikte bir ceza soruşturması yürütme konusundaki yükümlülüklerine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Ulaşılan bu sonucun bu tür durumlara hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimini uyandırdığı ve bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeleyebileceği açıktır” ifadelerine yer verildi.

YENİDEN YARGILANACAKLAR

Yüksek Mahkeme bu gerekçe ile yeniden yargılama yapılmasına da hükmetti. Karar uyarınca; patlamada ihlali olduğu değerlendirilen dönemin belediye çalışanları yeniden hakim karşısına çıkacak. Ayrıca Yüksek Mahkeme; başvuruculara 1 milyon 200 bin TL tazminat ödenmesini de kararlaştırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS başvuru ücreti ve ÖSYM başvuru sayfası: KPSS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır? 2022 KPSS sınav tarihi
GÜNDEM KPSS başvuruları başladı!
YKS sınavı ne zaman, sınava kaç gün kaldı? 2022 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? TYT, AYT, YDT sınavı hangi gün, sınav saat kaçta?
GÜNDEM YKS takvimi belli oldu!
Son dakika: MGK yarın toplanacak
GÜNDEM MGK yarın toplanacak
Deniz Baykal ve bazı MHP'lilere ait görüntüleri yayınlayan 2 kişi
GÜNDEM Deniz Baykal ve bazı MHP'lilere ait görüntüleri ...
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den sağanak ve toz taşınımı uyarısı
GÜNDEM Sağanak ve toz taşınımı uyarısı
Bursa'da tartıştığı kadını silahla vuran kişi intihar etti - Yeni Haberler
GÜNDEM Önce tartıştığı kadını sonra kendini vurdu: 2 ölü
Son dakika haberi: Hulusi Akar ve komutanlar sınır hattında! "Kilidi kapatacağız"
GÜNDEM Bakan Akar: Kilidi kapatacağız
Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
GÜNDEM Baskın! Poşeti camdan attı
AÖL sınav tarihleri 2022: Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
GÜNDEM AÖL giriş sayfası 2022...
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
GÜNDEM İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.