Anayasa Mahkemesi'nden Davutpaşa patlaması kararı 0:00 / 0:00

Anayasa Mahkemesi; 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 115 kişinin ise yaralandığı Davutpaşa patlaması davasına ilişkin başvuruyu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme; kamu görevlisi sanıklara sembolik cezalar verilmesini “yaşam hakkı”nın ihlali saydı. Sorumluların fiilleriyle orantılı ceza almadığı vurgulanan kararda; “Bu durumun cezasızlık sonucu doğduğu anlaşılmıştır. Bu sonuç bu tür durumlara hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimini uyandırır ve bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeler” dedi, AYM başvuruculara 1 milyon 200 bin TL tazminat ödenmesi de karşılaştırdı.

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde maytap atölyesinde meydanda gelen patlamada 21 kişinin yaşamını yitirdi, 115 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından başlatılan soruşturmada; binanın yapı izin belgesi ile itfaiye onay belgesinin bulunmadığı belirlendi. Aralarında bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 sanık hakkında dava açıldı.

CEZALAR ERTELENDİ

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama 14 Temmuz 2014’te karara bağlandı. Mahkeme dönemin Zeytinburnu Belediye Başkanının da aralarında bulunduğu üç sanık için beraat, bina sahibi olan iki sanık için ise ayrı ayrı 5 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Belediye çalışanı beş sanık hakkında da “görevi kötüye kullanmak” suçundan 10 ile 1 yıl 2 ay arasında değişen arasında değişen hapis cezaları verildi. Ancak bu cezalar ertelendi.

AİLELER AYM’YE BAŞVURDU

Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından patlamada yakınlarını kaybeden aileler, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. “Cezalar caydırıcı olmadı, acımız dinmedi” dedi.

"YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLDİ"

Anayasa Mahkemesi ailelerin başvurusu kabul edilebilir buldu. Yüksek Mahkeme; kamu görevlisi sanıklara sembolik cezalar verilmesini “yaşam hakkı”nın ihlali saydı. Kararda; sorumluların fiilleriyle orantılı ceza almadığı vurgulandı. Kararda; “Soruşturmanın etkinliğinin sağlanmasının koşullarından biri olan sorumluların fiilleriyle orantılı ceza almaları koşulunun yerine getirilmediği ve cezasızlık sonucunun doğduğu anlaşılmıştır. Bu durum benzer ihlallerin önüne geçebilmek amacıyla caydırıcılığın sağlanması için devletin sorumluların uygun ve yeterli cezalarla cezalandırılmalarını sağlayabilecek nitelikte bir ceza soruşturması yürütme konusundaki yükümlülüklerine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Ulaşılan bu sonucun bu tür durumlara hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimini uyandırdığı ve bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeleyebileceği açıktır” ifadelerine yer verildi.

YENİDEN YARGILANACAKLAR

Yüksek Mahkeme bu gerekçe ile yeniden yargılama yapılmasına da hükmetti. Karar uyarınca; patlamada ihlali olduğu değerlendirilen dönemin belediye çalışanları yeniden hakim karşısına çıkacak. Ayrıca Yüksek Mahkeme; başvuruculara 1 milyon 200 bin TL tazminat ödenmesini de kararlaştırdı.