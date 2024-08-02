AYM'nin internet sitesi için açıklama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinin erişime kapatılması söz konusu değildir. Bazı basın yayın organlarının da yoğunluk nedeniyle yaşanan bu sorunu, 'Anayasa Mahkemesinin kararıyla' ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyon yaptığı tespit edilmiştir" denildi

Habertürk Giriş: 02.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:14 facebook

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