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Yeni Zelanda’da aynı gün içinde 3 büyük deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Gisborne kentine yaklaşık 238 kilometre uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikteki 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 7.4 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini bildirmişti.

USGS tarafından yapılan açıklamada, Kermadec Adaları açıklarında 20 kilometre derinlikte 8.1 büyüklüğünde 3’üncü bir deprem meydana geldiği aktarıldı. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, depremin yerel saatle 08.45’te meydana geldiği ve 8 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

Ajans, depremin ardından tsunami uyarısı yaparak, Kuzey Adası ve Great Barrier Adası’nın doğu kıyısına yakın olanların derhal "en yakın yüksek yere veya mümkün olduğunca iç kesimlere" gitmesi yönünde çağrıda bulundu.

Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

2011 yılında, Christchurch kentinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, 185 kişiyi hayatını kaybetmiş ve şehir merkezinin çoğu tahrip olmuştu.