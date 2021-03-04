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HaberlerYaşamArkadaştılar, kardeş olduklarını öğrendiler! Yeşilçam filmi gibi olay - Haberler
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Aynı iş yerinde çalışan iki kadın, kardeş olduklarını öğrendi

ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde 2013 yılında tanışan 32 yaşındaki Cassandra Madison ve 31 yaşındaki Julia Tinetti yıllar içinde yakın arkadaş oldu. Birbirlerini tanıdıkça, Dominik Cumhuriyeti ile bağları olduğunu fark eden ikili çevreden gelen 'kardeş gibisiniz' yorumlarının ardından DNA testi yaptırdı... DNA testi sonucunda Madison ve Tinetti'nin kardeş oldukları ortaya çıktı

Arkadaştılar, kardeş olduklarını öğrendiler! Yeşilçam filmi gibi olay - Haberler
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ABD'nin Connecticut eyaletine bağlı New Haven kentinde 2013 yılında çalıştıkları barda tanışan 32 yaşındaki Cassandra Madison ve 31 yaşındaki Julia Tinetti kısa süre sonra yakın arkadaş oldu.

Mesai saatleri dışında da birlikte vakit geçirmeye başlayan Cassandra ve Julia sanki yıllardır tanıyormuşçasına birbirlerine bağlandı.

BİR DÖVME HAYAT DEĞİŞTİRDİ

Fiziksel özellikleri nedeniyle birbirlerine sık sık benzetilen Tinetti ve Madison'ın vücutlarında Dominik Cumhuriyeti bayrağının dövmesi olması büyük bir tesadüfü ortaya çıkardı.

Evlatlık olduklarını bilen fakat detaylı bilgiye sahip olmayan ikili belgelerini karşılaştırdı. Ancak belgeler birbirleriyle uyuşmadı.

Bunun üzerine Madison'ı evlatlık edinen aile, 2018'de DNA testi yaptırdı ve Dominik Cumhuriyeti'nde yaşayan biyolojik babaya ulaştı.

Dominik Cumhuriyeti'ne biyolojik babasını ziyarete giden Madison, 9 çocuktan ikisinin evlatlık verildiğini öğrendi.

Tinetti'nin diğer kardeş olduğuna ikna olan Madison arkadaşına DNA testi yaptırdı. Test sonucuna göre yakın arkadaş olan Tinetti ile Madison'ın kardeş oldukları ortaya çıktı.

2015 yılında kalp krizi nedeniyle ölen biyolojik annelerinin neden farklı belge düzenlettiğini araştıran kardeşler, 'Mecbur kaldık' diyen babaları Adriano Luna Collado'yu affettiklerini söyledi.

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