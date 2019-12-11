Ayran aşı çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Dilerseniz soğuk ve sıcak olarak hazırlanabilen içerisine haşlanmış bakliyatlar koyabileceğiniz ana yemek kadar sizi doyurabilecek lezzetli bir ayran aşı çorbası tarifi. Uzun bir süre buzdolabında kapalı kap içerisinde bekletebilirsiniz.
Ayran aşı çorbası malzemeler:
- 1 su bardağı buğday
- 1 su bardağı nohut
- 250 gram süzme yoğurt
- 250 gram yoğurt
- 1 su bardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı dereotu
Ayran aşı çorbası yapılışı:
- 1 su bardağı kaynayan suyun içerisine buğdayı ekleyin.
- Üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.
- Pişen buğdayı ocaktan alın ve süzdürün.
- Büyük bir karıştırma kasesinin içerisine yoğurtları alıp çırpın.
- 1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin ve tuzu ekleyin.
- Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyin.
- Kıvam alana karıştırın.
- İçerisine dereotunu atıp çorbanızı bir saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.
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