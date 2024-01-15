Haberler Yaşam Ayrıntıları görebilecek misiniz: İşte sizin için beyninizin durumunu ölçen görsel test

Ayrıntıları görebilecek misiniz: İşte sizin için beyninizin durumunu ölçen görsel test Beynimizin nasıl çalıştığını kontrol eden Mini Mental Durum Sınavı (MMSE) veya Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA) gibi bazı testler vardır. Bu testlerin yanı sıra, görsel testler aracılığıyla beyin durumunu kontrol eden testler de mevcuttur. İşte sizin için, iki adet görsel test... Habertürk Giriş: 15.01.2024 - 15:17 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:17 facebook

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Vücutta bir problem çıkmadan önce düzenli kontrollere gitmek erken teşhis açısından önemlidir, bununla birlikte beyin testleri de hafıza sorunları gibi şeyleri tespit edebilir. Peki, bu iki görsel test ile beyninizin durumunu görmek ister misiniz? Resimlere bakıp ayrıntılardaki cisimleri bulun. İşte, dikkat ve hafızanızı ölçecek iki görsel test... Not: Bu test, bilimsel verilere dayanmamaktadır.

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Resimde saklı olan timsahı, kalbi, tuzluğu, çekici, kitabı, bir dilim keki, şemsiyeyi, mantarı ve mumu bulur musunuz?