İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı.

30 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

DHA'daki habere göre hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

7 TEMMUZ'DA İLK DURUŞMA

İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ayşe Barım 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.