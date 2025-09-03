Ayşe Barım'ın tutukluluğuna devam kararı

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılmaya yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla, menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılama devam ediyor. Yargılama süreci kapsamında mahkeme, Barım’ın tutukluluk durumunu inceledi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede, Ayşe Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Barım, "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

Davaya, 1 Ekim günü saat 10.00'da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.