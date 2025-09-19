Ayşe Betil'den yeni sergi: 'İz ile Düş Arasında Bir Yer'

Sanatçı Ayşe Betil, üçüncü kişisel sergisi “İz ile Düş Arasında Bir Yer” ile izleyicileri çok katmanlı bir yolculuğa davet ediyor. 26 Eylül – 5 Ekim 2025 tarihleri arasında Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda gerçekleşecek sergide yaklaşık 60 eser yer alacak. Yağlı boya, kara kalem ve karışık tekniklerden oluşan çalışmalar, sanatçının üretim sürecindeki çeşitliliği gözler önüne seriyor.

“Her resim ve her fotoğraf, hem bir şeyin izi hem de zihnimde kalan izlenimin bir yansımasıdır. Bakan göz ise sadece gördüğüyle kalmaz; iz, düşe dönüşür..." diyen Betil’in önceki sergilerine kıyasla daha “pop” bir atmosfer taşıyan bu sergi, izleyicilere yalnızca görsel çeşitlilik değil, aynı zamanda farklı duygusal katmanlar sunmayı hedefliyor.

Sergi, izleyicilere üç farklı özel deneyim alanı aracılığıyla sesleniyor:

1. Senden Sonra Alanı

Bu bölüm, sanatçının bir önceki sergisi ile “Senden Sonra” kitabı arasında kurulan bir bağ niteliği taşıyor. Kitapta yer alan resimler izleyiciyle buluşturulurken, öykülerden birinin kısa film uyarlaması projeksiyon aracılığıyla mekâna yansıtılacak. Kitabın kendisi ise özgün bir yerleştirme eşliğinde sergi alanında yer alacak.