Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre;"Katakulli" şarkısı ile beğenileri toplayan Ayşe Hatun Önal, önceki gece Kıbrıs Girne'deki bir mekanda sahne aldı. Sahne öncesi şık bir bordo renkli elbiseyle basın mensuplarının karşısına çıkan Önal, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

"SONUÇTAN MEMNUNUZ"

"Öncelikle KKTC'nin 36'ncı kuruluş yılını kutluyorum" diyen şarkıcı, yeni şarkısıyla ilgili, "3 haftadır çok iyi gidiyor, güzel bir ekip çalışması oldu. Çıkarttığımız bütün parçaları insanlar beğensin diye yapıyoruz. Biliyorsunuz bazı şarkılar daha az kitlelere hitap eder, bazıları daha geniş... Bu şarkı da geniş kitlelere hitap edecek bir şarkıydı. Sonuçtan memnunuz, ekip olarak çok çalıştık" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda ABD'de de "New York Moda Haftası" kapsamında podyuma çıkan Ayşe Hatun Önal, "Defileye nasıl hazırlandınız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İDEAL KİLOMDAYIM"

Yıllar önce modelliği bırakmıştım. Uzun zaman sonra tabi benim için çok güzel ve özel oldu New York'ta podyuma çıkmak. Bunun için yaklaşık 2 ay ara vermeden spor yaptım ve 3,5 kilo verdim. Tabi kilodan çok kas hafızası diye bir şey var. Neyse ki toparladık şimdi, ideal kilomdayım.

Eski Türkiye güzeli olan Ayşe Hatun, muhabirlerin, "Güzellikte iddialı bir kadın mısınız?" Vücudunuzda beğenmediğiniz bir yeriniz var mı?" demesi üzerine kahkaha atan şarkıcı gülerek şunları söyledi:

"YANLIŞ BİR MÜDAHALE YAPTIRMIŞ OLABİLİRDİM"

Yani neysem oyum. Ben kendimi hep sevdim, hep beğendim değil tabii ki. İnsan her zaman kendinde bir kusur arayıp buluyor. O yüzden kendinizden memnun olmanız çok önemli. Yıllar önce bir restoranda yemekteyken bir estetik doktoru geldi. 'Burnunun şurasını yapalım, vücudunun şuralarını yapalım' dedi. Eğer ben doktoru dinlemiş olsaydım yanlış bir müdahale yaptırmış olabilirdim ve yıllarca üzüntü duyacağım bir durumla karşı karşıya kalabilirdim. Doktor konusunda güven çok önemli.

"DAVETSİZ MİSAFİRLERE KAPIYI AÇMIYORUM"

Öte yandan Adanalı olan Ayşe Hatun Önal, "Evde yemekle aranız nasıl, yemek yapar mısınız?" sorusuna, "Eskiden çok yapardım, ilgilenirdim. Tavuk, balık hangi soslar ile güzel olur biliyorum ama yapmıyorum. Yalnız yaşadığım için artık eve de pek misafir kabul etmiyorum. İnsanlara hizmet falan bunlar beni yoran şeyler. Dışarda görüşmeyi tercih ediyorum. Davetsiz misafirlere kapıyı açmıyorum zaten, evde yok numarası yapıyorum" yanıtını verdi.

"BİR BAŞKASINA İHTİYACIM YOK"

Muhabirlerin, "Ayşe Hatun Önal için aşk ne ifade ediyor?" demesi üzerine şarkıcı, "Ben eve misafir bile kabul etmeyen bir insanım. Sıkılgan bir yapım var ve insan idare etmesini sevmiyorum. Kimse de beni idare etmesin. Ben kendimle ilişki yaşıyorum ve böyle mutluyum. Bir başkasına ihtiyacım yok" şeklinde konuştu.