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Ayşe Hatun Önal, New York'ta baş manken

DHA

Azeri modacı Rufat İsmayil tarafından oluşturulan 'Afffair Khari Bulbul Flower' koleksiyonu, New York Fashion Week'te moda tutkunlarının beğenisine sunuldu. Koleksiyonun tanıtımında baş manken olarak podyuma çıkan eski manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'a, Azeri model Günay Musayeva eşlik etti

Ayşe Hatun Önal

DHA'nın haberine göre; Beyonce, Ashanti, Lil Kim gibi yıldızların tasarımcısı olan Azeri modacı Rufat İsmayil'in New York Fashion Week'te 'Afffair Khari Bulbul Flower' adını verdiği koleksiyonunun tanıtım defilesinde, eski manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, baş manken olarak podyuma çıktı. Fiziği ve güzelliğiyle izleyenleri hayran bırakan Önal'a, Azerbaycanlı model Günay Musayeva eşlik etti.

Kanun, ud, keman, tar gibi Türk- Azeri enstrümanlarını kullanarak oluşturulan defile müziği, dinleyenlerin beğenisini kazandı. Azeri şarkıcı Aygün Kazımova, Azeri ve Türk müziği ezgilerini seslendirdi. 30 tasarım 150 parçadan oluşan koleksiyonun tanıtım defilesinde Önal ile birlikte 30 yabancı model, yeni koleksiyonu tanıttı.

KOLEKSİYONUN TAMAMINDA TÜRK KUMAŞLARI KULLANILDI

Mor, lila, pembe, kavuniçi, beyaz ağırlıklı koleksiyonun tümünde Türk kumaşları kullanılması dikkat çekerken tasarımlara Türk el işçiliğiyle işlenen 15 bin adet yarı değerli taş ve swarovski taşlar, koleksiyonun göz alıcılığını ortaya çıkardı. Taş işlemeli eldivenler, tamamlayıcı aksesuar olarak kullanıldı.

 

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