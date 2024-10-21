Ayşe Taş Sanat Akademisi'nde yeni dönem

Düzce Belediyesi bünyesindeki Ayşe Taş Sanat Akademisi'nde 2024-2025 dönemi törenle başladı. TRT Ses Sanatçısı Ayşe Taş şefliğindeki Türk Sanat Müziği korosu, ilk dersini gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'ndeki açılış törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da katılarak, şef Ayşe Taş ve Türk Sanat Müziği tutkunlarını yalnız bırakmadı.

Vali Selçuk Aslan, "Bir yerleşim yeri şehir diye adlandırılacaksa içinde kültür, sanat, resim, müzik, kısaca güzel sanatlar diye adlandırdığımız her şey olmalı. Düzce’yi şehir kılabilmek adına belediyemizin bu güzel faaliyeti oldukça anlamlı ve kıymetli. Başta başkanımız olmak üzere emek verenlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kenti için sadede altyapı çalışması noktasında değil, kültürün, sanatın ve her türlü estetik değerin konuşulabilmesi, yaşatılabilmesi ve insanlara dağıtılabilmesi adına ciddi şekilde destek verdiğini yakından biliyorum. Ayşe Taş gibi bir hanımefendiyi, duayen bir üstadı Düzce'ye davet edip, burada çalışabilmesi noktasında imkanları sınırsız şekilde tahsis etmesi bunun en güzel yansımalarından bir tanesi. Tabi ki koro faaliyetleri emek, özveri ve disiplin ister. Bu noktada çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Dr. Faruk Özlü ise, "Biz 40 defa düşünüp bir iş yapıyoruz. Burayı da özenle yapmaya çalıştık. Arkadaşlarımız mutlu. Gerçekten temiz mekanlarda görev yapıyorlar ve çalışıyorlar. Ben de bundan mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

TSM korosu eğitmeni Şef Ayşe Taş da "Geçen seneki konserimizde gerçekten çok büyük bir başarı yakaladığımıza inanıyorum. Bu topluluğun musiki ve Düzce için çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Tabi bunun temelinde Dr. Faruk Özlü ile Kültür İşleri Müdürümüz Burçin Sarıcan ve çalışma arkadaşlarının çok çok büyük emekleri var. Muhakkak ki Valimizin de katkıları var. Biz ne yaptıysak onların destekleri ile yapmaya gayret gösterdik ve çok titizlikle çalıştık. Arkadaşlarımız da büyük özverilerle, belki akşamın en güzel saatlerini buraya ayırdılar. Fakat şunu unutmayalım ki, bu imkanı her yerde yakalayamazsınız. Ama bize burada çok güzel bir yer tahsis ettiler. Çok güzel sazlarla çalıştık. Kaliteyi yakaladığımıza inanıyorum. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda da aynı özenle ve aynı titizlikle başarıyı daha yukarıya çıkarmak istiyorum. Güzel bir ortam yakaladık. Kendim ve korom adına sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.