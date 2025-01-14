Ayşegül Aldinç'ten, Filiz Akın'a geçmiş olsun mesajı: Bunun da üstesinden geleceksiniz

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre, 1 Eylül’den bu yana zatürre ve diğer enfeksiyonlarla mücadele eden Akın, Bodrum’da tedavi görmekteydi. Ancak acil bir müdahale gereği, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi.