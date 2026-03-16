Ayşegül Eraslan nasıl öldü?

Canlı yayına katılan baba Erol Eraslan ve kız kardeşi Derya, Ayşegül Eraslan’ın intihar etmediğini düşündüklerini ve öldürülmüş olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirdi.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı yayında baba ve kardeş, adalet istediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜLERDE ŞOK DETAYLAR

Sosyal medya fenomeni olan genç kadının ölümünden bir gün önce evine bir oyuncunun geldiği ortaya çıktı. Ayrıca fenomenin, ölümünden kısa süre önce kardeşine mesaj attığı da belirlendi.

İddiaya göre Ayşegül Eraslan, ölümünden bir gün önce oyuncu Sunay Kurtuluş’u evine davet etti. Kurtuluş’un evde yaklaşık bir saat kaldıktan sonra ayrıldığı öne sürüldü.