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Ayşegül Sönmez'le 'Türk Resminin İçinde' İş Sanat'ta

İş Sanat, Ayşegül Sönmez’in hazırlayıp sunduğu 'Türk Resminin İçinde' başlıklı yeni video serisiyle Türk resim sanatında yer edinmiş sanatçı ve eserlerin izini sürüyor.

Ayşegül Sönmez'le 'Türk Resminin İçinde' İş Sanat'ta


21. sezon etkinliklerini çevrim içi olarak sanatseverlerle buluşturan İş Sanat, başlattığı yeni video serisiyle Türk resim sanatında yer edinmiş sanatçı ve eserlerin izini sürüyor. Sanat eleştirmeni Ayşegül Sönmez’in hazırlayıp sunduğu “Türk Resminin İçinde” başlıklı seride, Türkiye İş Bankası’nın 1940’lı yıllardan bu yana oluşturduğu sanat eserleri koleksiyonundan seçilen yapıtlar ile sanatçıların hayat hikâyelerinden ilginç anekdotlar konu ediliyor. “Türk Resminin İçinde” videoları, sanatçının yaşadığı dönemin kültür ve sanat atmosferine dair ipuçları sunarken, benimsedikleri üslup ve üretimleri inceleme imkânı tanıyor.

İzleyiciler, peyzaj temalı ilk video serisi ile tarih ve günümüz, kültür ile tabiat arasındaki bağlantıyı gözlemleme fırsatı yakalıyor. Manzaranın bir belge olmaktan öte duyguları da barındırdığını ifade eden Ayşegül Sönmez’in peyzaj temalı videolarında Nejad Devrim, Mahmut Cuda, Zeki Kocamemi, Eşref Üren ve Ömer Uluç’un yapıtları anlatılıyor.

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Ayşegül Sönmez

Ücretsiz olarak sanatseverlerin ilgisine sunulan serinin bir sonraki teması natürmort olacak. Resim sanatını ve sanatçılarını daha yakından tanımak isteyenler için hazırlanan videolarda, Sönmez “Doğayı öldürmek mümkün mü?” sorusundan yola çıkarak sanat eserlerine yansıyan ekolojik değişimi farklı bir bakış açısıyla yeniden yorumlayacak. Bu seride İbrahim Çallı, Leopold Levy, Leyla Gamsız, Refik Epikman, Selim Turan ve Şeker Ahmet Paşa gibi usta sanatçıların eserlerine değinilecek.

“Türk Resminin İçinde” serisi, dijital kültür ve sanat yayıncılığında dokuzuncu yılına giren sanatatak.com’un Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci Ayşegül Sönmez’in renkli anlatımıyla İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından her hafta sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

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