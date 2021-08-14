"BEN HANIMEFENDİYİ YARDIMCISI OLARAK TANIDIM"

Yıldız, konuyla ilgili, "Onun mutlu olması beni mutlu eder. Bu sorunun muhattabı ben değilim. Biz boşanalı 9 yıl oldu. Ben hanımefendiyi yardımcısı olarak tanıdım. Bu konuda bir daha konuşmayacağım." açıklamasını yaptı.