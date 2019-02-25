Türkiye’nin ‘iki gözünün çiçeği’, Beş Kardeş’in Mukadder’i, Çöpçüler Kralı’nın Hacer’i, Yeşilçam’ın usta ismi Ayşen Gruda’nın adının verildiği parkın açılışı Ayazağa Huzur Mahallesi’nde gerçekleşti. 2 bin 700 metrekare alanda inşa edilen parkta 780 metrekare yeşil alan, 260 metrekare çocuk oyun alanı, 700 metrekare tenis ve basketbol sahası bulunan parkın açılışına Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yanı sıra Türk Sineması’nın ustaları İlyas Salman, Engin Aksu, Ali Güney, Muharrem Edemir, Teoman Ayık, Tuncay Akça, Pekcan Türkeş, Mehmet Yüksel, Zekiye Yılmaz ve İsmail Ölçermen katıldı. Etkinlikte Yeşilçam'ı Sevenler Derneği üyeleri Başkan Şükrü Genç'e teşekkür plaketi takdim etti.
"BAŞI DİK BİR CUMHURİYET KADINI"
Açılışta, Yeşilçam’ı Sevenler Derneği adına konuşan Muharrem Erdemir “ Sanatçılar ölmez, Ayşen Gruda da ölmedi. Bunu olumsuz hava koşullarına rağmen burada bulunmanızla da çok net bir şekilde anlıyoruz” dedi. Usta oyuncu İlyas Salman, “Ayşen Gruda sadece bir sanatçı değildi. Başı dik bir cumhuriyet kadınıydı. Onun isminin bu şekilde yaşatılması bizim için gurur verici. Sanatın ve sanatçının yanında oldukları için Sarıyer Belediyesi'ne ve Şükrü Genç’e teşekkür ediyorum, onlara minnet borçluyuz ” ifadelerini kullandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise, “ Biz her zaman halk için, halkla birlikte, halkın sorunlarını çözmek için mücadele ediyoruz. Halk için mücadele eden sanatçılarımızı Ayşen Gruda nezdinde selamlıyorum” ifadelerini kullandı.
"SANATÇILAR HER ŞEYİMİZ"
Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şükrü Genç, tarihte izi bırakan isimlerin yaşatıldığı Vefa Projesi’nin çok önemli olduğunu anlatarak, “Hava şartları biraz zorluyor olabilir. Ama biz 10 yıldır Sarıyer’e hava şartları ne olursa olsun hizmet ettik. Sanatçılar bizim her şeyimiz. Onlara sahip çıkmak da bizim görevimiz. Onların yaşamdan kopmasına izin vermemeliyiz. Sanatçılar insanları yaşamın içerisinde tutan en önemli unsurlardır” diyerek açılışa katılan Yeşilçam’ın emektar isimlerine çiçek takdim etti.
VEFA PROJESİ NEDİR?
Sarıyer Belediyesi 2017 yılında başlattığı Vefa Projesi ile tarihte iz bırakan unutulmaz isimleri yaşatmayı hedefliyor. Proje kapsamında yapılan veya yenilenen parklara usta isimlerin adları veriliyor. Bugüne kadar Tarık Akan, Sadri Alışık, Kazım Koyuncu, Yadigar Ejder, Sadık Ahmet, Nene Hatun, Baba Kenan’ın isimleri bu parklarda yaşatıldı.
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