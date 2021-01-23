Türk tiyatrosuna ve sinemasına damgasını vuran, ekrandaki unutulmaz karakterlerin sahibi, “Domates güzeli” lakaplı usta sanatçı Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019’da 74 yaşında iken pankreas kanserinden hayatını kaybetti. Gruda, vefatının 2. yılında ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından anılıyor. Peki Ayşen Gruda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ayşen Gruda hakkında bilgiler...
AYŞEN GRUDA KİMDİR?
Ayşen Erman, 30 Kasım 1945 tarihinde Erman Ailesi’nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy’de doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikinci sınıfa giderken babasını kaybetti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.
Ayşen Gruda, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı. Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. 1976’da Yılmaz Gruda’dan boşanan Ayşen Gruda, boşandıktan sonra da Gruda soyadını kullanmayı sürdürdü. Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit’le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.
Ayşen Gruda, “Mum Söndü”, “Deve Kuşu Kabare”, “Hababam Sınıfı Müzikali”, “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababam Sınıfı", “Neşeli Günler” gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı. 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.
YER ALDIĞI UNUTULMAZ FİLMLER
Sevgili Komşum (2018) Nebahat
Sucu Kamil (2017)
Babamın Ceketi (2018)
Dedemin Fişi (2016)
Kötü Kedi Şerafettin (2016) - Hasene (seslendirme)
Seni Seviyorum Adamım (2014) - Anneanne
Pek Yakında (2014) - Remziye
Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Feyziye
Kağıt (2010) - Şahane Hanım
Gece Gündüz (2008) - Hayriye
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) - Safiye ana
İlk Aşk (2006) - Hatice
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) - Karagöz'ün annesi
Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) - Sultan
Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Ayşe Hanım
Şenlik Var (1994)
Rumuz Sev Beni (1993)
Süper Baba (1988) - Edalı
Aile Pansiyonu (1987)
Seyyar Kamil (1987) - Gülbahar
Kiralık Ev (1986) - Ayşe
Ağa Bacı (1986)
Aşık Oldum (1985) - İnci
Uyanıklar Dünyası (1985)
Namuslu (1985)
Fakir Milyoner (1985)
Şendul Şaban (1985) - Ayşen
Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) - Sevim
Şekerpare (1983) - Peyker
Çiçek Abbas (1982)
Doktor Civanım (1982)
Dolap Beygiri (1982) - Hacer
Görgüsüzler (1982)
Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) - Melahat
Davaro (1981)
Gırgıriye (1981)
Gırgıriyede Şenlik Var (1981) - Sevim
Renkli Dünya (1980)
Doktor (1979)
Şark Bülbülü (1979)
Avanak Apti (1978)
Neşeli Günler (1978) - Nilgün
Çöpçüler Kralı (1977)
Gülen Gözler (1977) - Fikret
Hababam Sınıfı tatilde (1977)
İbo İle Gülşah (1977)
Şaban Oğlu Şaban (1977)
Sarmaşdolaş (1977)
Öyle Olsun (1976) - Ayşen Huyugüzel
Aile Şerefi (1976) - Ayşe
Güngörmüşler (1976)
Süt Kardeşler (1976) - Emine
Tosun Paşa (1976) - Zekiye Tellioğlu
Bizim Aile (1975)
Delisin (1975) - Şaziment
Bitirimler sınıfı (1975) - Cevriye
Bir Araya Gelemeyiz(1975)- Necati'nin eşi
Hanzo (1975) - Feride
Hababam Sınıfı (1974) - Bilgi Yarışmasının Sunucusu
YER ALDIĞI TİYATROLAR
Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir şey oldu
Hisseli Harikalar Kumpanyası-Haldun Dormen
Papaz Kaçtı-Philip King
Bizim Sınıf-Ferhan Şensoy
Yedi Kocalı Hürmüz-Sadık Şendil
Hababam Sınıfı Müzikali-Rıfat Ilgaz
Deve Kuşu Kabare-Haldun Taner
Mum Söndü-Müsahipzade Celal
Ah Evlendim Vah Evlenemedim
Yağma
Ana Hanım Kız Hanım
Havyar mı Mercimek mi?
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