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Ayşen Gruda ölüm yıl dönümünde anılıyor... Ayşen Gruda kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşen Gruda hakkında

Ayşen Gruda vefatının 2. yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Oyunculuk hayatına sayısız sinema filmi ve dizi sokan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ayşen Gruda'nın hayatına dair öne çıkanları sizler için hazırladık. Peki

Ayşen Gruda ölüm yıl dönümünde anılıyor... Ayşen Gruda kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşen Gruda hakkında

Türk tiyatrosuna ve sinemasına damgasını vuran, ekrandaki unutulmaz karakterlerin sahibi, “Domates güzeli” lakaplı usta sanatçı Ayşen Gruda, 23 Ocak 2019’da 74 yaşında iken pankreas kanserinden hayatını kaybetti. Gruda, vefatının 2. yılında ailesi, sevenleri ve sanatçı dostları tarafından anılıyor. Peki Ayşen Gruda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ayşen Gruda hakkında bilgiler...

AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Ayşen Erman, 30 Kasım 1945 tarihinde Erman Ailesi’nin ortanca kızı olarak İstanbul, Yeşilköy’de doğdu. Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy’deki evlerinde komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi. Lise ikinci sınıfa giderken babasını kaybetti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra lakabı “Domates Güzeli” olarak kaldı.

Ayşen Gruda, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında “Kongre Eğleniyor” adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” karakterinden sonra herkes tarafından tanındı. Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi’nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. 1976’da Yılmaz Gruda’dan boşanan Ayşen Gruda, boşandıktan sonra da Gruda soyadını kullanmayı sürdürdü. Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit’le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.

Ayşen Gruda, “Mum Söndü”, “Deve Kuşu Kabare”, “Hababam Sınıfı Müzikali”, “Yedi Kocalı Hürmüz” gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada “Tosun Paşa”, “Süt Kardeşler”, “Şabanoğlu Şaban”, “Hababam Sınıfı", “Neşeli Günler” gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı. 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı “Pek Yakında” adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.

YER ALDIĞI UNUTULMAZ FİLMLER

Sevgili Komşum (2018) Nebahat

Sucu Kamil (2017)

Babamın Ceketi (2018)

Dedemin Fişi (2016)

Kötü Kedi Şerafettin (2016) - Hasene (seslendirme)

Seni Seviyorum Adamım (2014) - Anneanne

Pek Yakında (2014) - Remziye

Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Feyziye

Kağıt (2010) - Şahane Hanım

Gece Gündüz (2008) - Hayriye

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) - Safiye ana

İlk Aşk (2006) - Hatice

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) - Karagöz'ün annesi

Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) - Sultan

Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Ayşe Hanım

Şenlik Var (1994)

Rumuz Sev Beni (1993)

Süper Baba (1988) - Edalı

Aile Pansiyonu (1987)

Seyyar Kamil (1987) - Gülbahar

Kiralık Ev (1986) - Ayşe

Ağa Bacı (1986)

Aşık Oldum (1985) - İnci

Uyanıklar Dünyası (1985)

Namuslu (1985)

Fakir Milyoner (1985)

Şendul Şaban (1985) - Ayşen

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) - Sevim

Şekerpare (1983) - Peyker

Çiçek Abbas (1982)

Doktor Civanım (1982)

Dolap Beygiri (1982) - Hacer

Görgüsüzler (1982)

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) - Melahat

Davaro (1981)

Gırgıriye (1981)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981) - Sevim

Renkli Dünya (1980)

Doktor (1979)

Şark Bülbülü (1979)

Avanak Apti (1978)

Neşeli Günler (1978) - Nilgün

Çöpçüler Kralı (1977)

Gülen Gözler (1977) - Fikret

Hababam Sınıfı tatilde (1977)

İbo İle Gülşah (1977)

Şaban Oğlu Şaban (1977)

Sarmaşdolaş (1977)

Öyle Olsun (1976) - Ayşen Huyugüzel

Aile Şerefi (1976) - Ayşe

Güngörmüşler (1976)

Süt Kardeşler (1976) - Emine

Tosun Paşa (1976) - Zekiye Tellioğlu

Bizim Aile (1975)

Delisin (1975) - Şaziment

Bitirimler sınıfı (1975) - Cevriye

Bir Araya Gelemeyiz(1975)- Necati'nin eşi

Hanzo (1975) - Feride

Hababam Sınıfı (1974) - Bilgi Yarışmasının Sunucusu

YER ALDIĞI TİYATROLAR

Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir şey oldu

Hisseli Harikalar Kumpanyası-Haldun Dormen

Papaz Kaçtı-Philip King

Bizim Sınıf-Ferhan Şensoy

Yedi Kocalı Hürmüz-Sadık Şendil

Hababam Sınıfı Müzikali-Rıfat Ilgaz

Deve Kuşu Kabare-Haldun Taner

Mum Söndü-Müsahipzade Celal

Ah Evlendim Vah Evlenemedim

Yağma

Ana Hanım Kız Hanım

Havyar mı Mercimek mi?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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