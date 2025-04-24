Ayşe’nin çifte bayramı! Nakledilen böbrekle 23 Nisan öncesi diyalizden kurtuldu

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde kan uyuşmazlığı nedeniyle gönüllü olan yakınlarından organ alamama çaresizliği yaşayan Yılmaz ailesi ile İzmir’in Gaziemir ilçesinde oturan Baltaş ailesinin yolları kesişti. Gülsüm (53) ve Cafer Yılmaz (58) çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü olan 12 yaşındaki Ayşe Yılmaz’ın sağlık sorunları 5 yaşında başladı. Kayseri’de uzun yıllar tedavi gören, son bir buçuk yıldır da diyalize bağlanan Ayşe, son dönem böbrek yetmezliğine girince nakil kararı verildi. Baba Cafer Yılmaz, küçük kızı için donör oldu ancak kan grupları uyuşmadığı için verici olma şansını kaybetti. Bunun üzerine İzmir’de özel bir hastaneye başvuran Yılmaz ailesi çapraz nakil için uygun verici-alıcı beklemeye başladı.

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Yılmaz ailesi gibi aynı çaresizliği polikistik böbrek hastası olan ve 10 aydır diyalize bağlanan Naci Baltaş (51) da yaşadı. Naci Baltaş’a ablası Aynur Baltaş (54) gönüllü verici oldu ancak kan grubu uyuşmazlığı yüzünden donör olamadı. Baltaş kardeşler de kadavradan bekledikleri bağış çıkmadığı, başka vericileri olmadığı için hastanenin çapraz nakil listesine adını yazdırdı. 2 ay geçmeden iki ailenin de yüzünü güldüren eşleşme oldu. Aileler tanışıp nakil için onay verdi. Nakil Uzm. Dr. Işık Özgü başkanlığındaki Uzm. Dr. Uğur Saraçoğlu, Prof. Dr. Dr. Hüseyin Töz, Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr. Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Gökhan Ekin’den oluşan ekip tarafından 19 Nisan Cumartesi günü operasyon gerçekleştirildi.

AYŞE MAKİNEYE BAĞIMLI YAŞAMDAN KURTULDU Son 1.5 yıldır haftanın üç günü diyaliz için Kayseri’ye gidip gelen, katater tıkandığı için defalarca operasyon geçirmek zorunda kalan Ayşe, nakil sonrasında kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuk hastaları ziyaret eden animatörlerle yıllardır kutlayamadığı bayramını kutlayan Ayşe, "Ameliyata gireceğim için biraz heyecanlandım. Nakil sayesinde diyalize girmekten kurtuldum. Her sene 23 Nisan'da ya evde ya da hastanedeydim. Ama şimdi daha mutlu, acı çekmeden, ağrım sızım olmadan 23 Nisan kutlayabileceğim. Arkadaşlarımı, okulumu özledim. Artık arkadaşlarımla oynayabileceğim" diye konuştu. "OKULA DA GİDEBİLECEK" Kasaplık yapan baba Cafer Yılmaz, kızına organ vermek istediğini ama uymadığı için değiş tokuş yöntemini seçtiklerini söyledi. 2008’de ablası Kübra’ya (30) annesi Gülsüm’den, 2015 yılında ağabeyi Mehmet Ali’ye (32) halası Emine Öztürk’ten (59) böbrek nakledildiğini, Ayşe’ye de bir buçuk yıl önce böbrek nakli kararı verildiğini belirten baba Yılmaz, "Çok zor günler geçirdik. Uygun donör olmadığı için diyalize başlandı. Ayşe günde 4 saat diyalizde kalıyordu. Nevşehir'den Kayseri merkeze gidiyorduk, 2 saat geliş 2 saat gidiş tam günümüz geçiyordu. Allah kimseye yaşatmasın şu anda çok mutluyuz. Bundan sonra okula da gidebilecek. Kızım her şeyden mahrum kalıyordu. Donörümüze, doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.