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Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında? İşte Ayta Sözeri hayatı, şarkıları, filmleri ve dizileri

Televizyon ekranlarında yılbaşı heyecanı yaşanıyor. Show TV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Güldür Güldür Show'un yılbaşı konukları merak ediliyor. Güldür Güldür Show Yılbaşı özel konuklarından biri olan Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında? İşte Ayta Sözeri hayatı, şarkıları, filmleri ve dizileri

Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında? İşte Ayta Sözeri hayatı, şarkıları, filmleri ve dizileri

Ayta Sözeri ismi araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Ayta Sözeri kimdir? Ayta Sözeri kaç yaşında? İşte Ayta Sözeri hayatı, şarkıları, filmleri ve dizileri

AYTA SÖZERİ KİMDİR?

Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.

Ayta sözeri şu an ise aktif olarak "Benimle Söyle" isimli yarışma programında jüri üyeliği yaptı.

AYTA SÖZERİ FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Sinema
YılBaşlıkRolüNotlar
2009Güneşi GördümTuana
TeslimiyetAygül
2010Kukuriku - Kadın KrallığıBeton
2016Koca DünyaHayat kadını[11]
2017Aile ArasındaBehiye
Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
2000DadıŞarkıcı
Hayat BağlarıHapishane Müdürü
2006Arka SokaklarAydanKonuk oyuncu
2007Kuzey RüzgârıOkşan
Dudaktan KalbeMahkûmKonuk oyuncu
2008
2009Akasya DurağıNaciye, Zümrüt
KahramanlarArzu
Parmaklıklar ArdındaMahkûm
2010
2011PapatyamŞebnem
2012Acayip HikayelerCansu
Kayıp ŞehirDuygu
2014Ulan İstanbulUmay
2015
ParamparçaNezaket

AYTA SÖZERİ ŞARKILARI

"Büklüm Büklüm" (2018)
"Yanayım Yanayım" (2018)
"Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam" (Aşkın'ın Şarkıları albümü) (2019)
"Rustik" (ft. Uraz Kaygılaroğlu) (Eltilerin Savaşı film müziği) (2020)
"Anılarıma Yazık" (2020)

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