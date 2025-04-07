Aytaç Kara: 2 puan bıraktığımız için üzgünüz!

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında sahasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da Aytaç Kara, mücadelenin ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi başladık, bugün burada 2 puan bıraktığımız için çok üzgünüz. Seyir zevki olarak güzel mücadele ettik, birçok pozisyon yakaladık. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi etmek için elimizden geleni yapacağız.

- Beşiktaş'a karşı 4 maçtır kaybetmiyorsunuz. Bugün 2 puan kayıp mı yoksa 1 puan kazanç mı?

2 senedir hem içeride hem dışarıda galip geldiğimiz Beşiktaş maçları var, 2 puan kayıp... Onlardan daha iyi mücadele edip, öz güvenli oynarsak sıkıntı yaşamayacağımız bir maç geçireceğimizi düşünüyordum. Benim kaçırdığım 4-5 pozisyonum vardı, onları değerlendirebilseydim başka olurdu.

"KENDİMİZE İNANARAK SAHAYA ÇIKIYORUZ"

Biz günümüzde olduğumuzda, öz güvenli ve istekli olduğumuzda, rakipten daha fazla mücadele ettiğimizde bir sorun yaşamayacağız. Biz rakibe değil önce kendimize inanarak sahaya çıkıyoruz.