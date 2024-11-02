Aytaç Kara: Daha iyi olacağız

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, karşılaşmayı değerlendirdi.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Aytaç Kara, "Oyuna dengeli başladık. İki takımın da girdiği pozisyonlar vardı, ortada bir maç vardı. Biz her zaman iyi futbol oynamak için sahaya çıkıyoruz. Bugün, bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'a karşı böyle oynamak kolay değil. Herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Gol attığım için çok mutluyum. Umarım bu iyi futbolumuz devam eder." dedi.

Açıklamalarına devam eden Aytaç Kara, "Birbirine alışan bir oyuncu grubu vardı geçen sene ama yine de bu takımla güzel şeyler başardık. Çok iyi bir Kasımpaşa vardı. Bu sene yeni katılan oyuncular var, alışma süreci yaşıyorlar. Onların adapte olmasıyla düzelmeye başlıyoruz. Biz bunu toparlarız. İyi futbol oynamaya çalışan bir takım var. Geçen senenin üzerine koymaya çalışacağız ve bunu yapacağımıza inanıyorum." sözlerini sarf etti.