Aytaç Şaşmaz: Yine söylüyorum; aşk yok

"BİRLİKTE TİYATRO OYUNU HAZIRLIYORUZ"



Söylentilerin ardından bir sergide objektiflere yansıyan Hande Doğandemir de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğandemir, "Ali çok heyecan ile çalışıyordu. Ben de sabırsızlık ile bekliyordum. Ben de resim karalarım aslında ama yeteneğim hiç yoktur" diyerek, güldü.



Ayrıca Aytaç Şaşmaz ile birlikte bir tiyatro oyunu hazırladıklarını ifade eden Hande Doğandemir, "İlk provamızı da yaptık. Zaten oradan çıktım ve buraya geldim" ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz haftalarda ise ikinci kez alkollü direksiyon başına geçtiği için ehliyetine iki sene el konulan ünlü oyuncu, muhabirlerin konuyla alakalı sorularına ise yanıt vermek istemedi. "Teşekkür ederim" demekle yetinen Doğandemir, hızla oradan ayrıldı.