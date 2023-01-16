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Aytaç Şaşmaz: Yine söylüyorum; aşk yok

Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ve "Aşk yok, iş var" şeklinde konuşan Hande Doğandemir ile Aytaç Şaşmaz, haklarında çıkan söylentilerle alakalı yeni açıklamada bulundu

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  • Aytaç Şaşmaz'dan yeni 'Hande Doğandemir' açıklaması: Yine söylüyorum; aşk yok - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz ay Cemre Baysel ile ilişkisini sonlandıran Aytaç Şaşmaz, Hande Doğandemir'le bir mekanda vakit geçirirken görüntülenmişti. Baş başa yemek yiyen ikili, restoranın çıkış kapsında aynı otomobile binerek kafaları karıştırmıştı.

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Şaşmaz, "Yeni bir birliktelik mi var?" sorusuna, "Aşk yok, iş var" yanıtını vermişti.
  • Aytaç Şaşmaz'dan yeni 'Hande Doğandemir' açıklaması: Yine söylüyorum; aşk yok - Magazin haberleri

    "YİNE SÖYLÜYORUM; AŞK YOK"

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Aytaç Şaşmaz, bu kez Yeniköy’de görüntülendi. Oyuncu, Doğandemir ile hakkında çıkan 'aşk' iddialarına, "O gün de söylemiştim. Hande ile yeni bir tiyatro oyununda oynayacağız. Provalar sonrası da yemek yiyiyoruz. Öyle bir aşk durumu yok yani. Güzel bir oyun hazırlığındayız ve şubat ayında da ilk kez sahneye çıkacağız" şeklinde konuştu.
  • Aytaç Şaşmaz'dan yeni 'Hande Doğandemir' açıklaması: Yine söylüyorum; aşk yok - Magazin haberleri

    "BİRLİKTE TİYATRO OYUNU HAZIRLIYORUZ"

    Söylentilerin ardından bir sergide objektiflere yansıyan Hande Doğandemir de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğandemir, "Ali çok heyecan ile çalışıyordu. Ben de sabırsızlık ile bekliyordum. Ben de resim karalarım aslında ama yeteneğim hiç yoktur" diyerek, güldü.

    Ayrıca Aytaç Şaşmaz ile birlikte bir tiyatro oyunu hazırladıklarını ifade eden Hande Doğandemir, "İlk provamızı da yaptık. Zaten oradan çıktım ve buraya geldim" ifadelerini kullandı.

    Geçtiğimiz haftalarda ise ikinci kez alkollü direksiyon başına geçtiği için ehliyetine iki sene el konulan ünlü oyuncu, muhabirlerin konuyla alakalı sorularına ise yanıt vermek istemedi. "Teşekkür ederim" demekle yetinen Doğandemir, hızla oradan ayrıldı.
  • Aytaç Şaşmaz'dan yeni 'Hande Doğandemir' açıklaması: Yine söylüyorum; aşk yok - Magazin haberleri

    "BİRAZ KORKUTUCU"

    Öte yandan daha önce hakkında bilinmeyenleri anlatan ünlü oyuncu, "Metaverse gibi teknolojik gelişmeler sana ne hissettiriyor?" sorusunu yanıtlamıştı.

    Doğandemir, "Anlamaya çalışıyorum açıkçası. Henüz tam olarak algılayamadığım bir dünya var orada. Biraz korkutucu geliyor. Yakında gözümüzde bir gözlükle koltuğumuzdan kalkmadan yaşayacağız gibi..." şeklinde konuşmuştu.
  • Aytaç Şaşmaz'dan yeni 'Hande Doğandemir' açıklaması: Yine söylüyorum; aşk yok - Magazin haberleri

    "KİLO ALDIYSAN LİNÇ EDİLİYORSUN"

    Bir dönem kilo aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelen ünlü isim, "güzellik" ve "beden algısı" hakkında şunları söylemişti:

    Sırf üzerinden kazanç elde etmek için dayatılan tüm algı yöntemlerini çok zalimce buluyorum. Zayıf ve güzel olmanın 'değerli' olmakla eş tutulduğu bir düzende yaşamak beni çok incitiyor. Mesela bir oyuncu olarak yeterince zayıf ve güzel değilsen, ne yeteneğinin ne yaptığın işlerin bir kıymeti oluyor. Bunu çok acımasız buluyorum. Kilo aldıysan ya da çok zayıfsan, saçlarında beyazların varsa veya cildin yeterince pürüzsüz değilse linç ediliyorsun.
  • Aytaç Şaşmaz'dan yeni 'Hande Doğandemir' açıklaması: Yine söylüyorum; aşk yok - Magazin haberleri


    "GARANTİCİ BİRİYİM"

    Hande Doğandemir, daha önce, "Bugüne kadar yaptığınız en büyük çılgınlık nedir?" sorusuna, "Ben o kadar çılgın biri değilim. Sanırım daha garantici biriyim..." yanıtını vermişti.
  • Aytaç Şaşmaz'dan yeni 'Hande Doğandemir' açıklaması: Yine söylüyorum; aşk yok - Magazin haberleri

    "BENİ BUNALIMDAN AİLEM ÇIKARIR"

    Yaşadığı tüm duyguları ailesi ve arkadaşlarıyla paylaştığını söyleyen Doğandemir, bunalıma girdiği zamanlarda da yine onların desteğiyle ayağa kalktığını dile getirmişti.

    Oyuncu, "Her duygumu, her koşulda yanımda olan ailem ve arkadaşlarımla paylaşırım. Bunalımda olsam beni oradan çıkarırlar, mutlu olursam da benimle paylaşırlar" şeklinde konuşmuştu.

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