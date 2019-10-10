Gerek oyuncu kadrosu gerekse de konusu ile dikkatleri bir anda üzerine çeken ve her bölümü merakla beklenen ATV ekranlarının reyting rekoru kıran heyecan ile takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz kadrosuna sürpriz isimler katıldı. Bu isimlerden birisi de Nilüfer Karakterini canlandıran Ayten Soyköktür. Dizinin kötü karakteri Genco’nun Eşi ve Genconun sapıkça ilgi duyduğu 18 yaşındaki Melek’in annesi. Kızına yapılan psikolojik baskının farkında olmayan, gözü Genco’dan başkasını görmeyen Anne karakteri izleyenlerin dikkatini çekerek merak konusu olmayı başardı. Peki, kimdir Ayten Soykök? Usta oyuncu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar makalemizde sizlerle.

2 Şubat 1975 (44 yaşında) tarihinde İstanbul’da doğmuş olan usta oyuncunun tam adı Ayten Soykök Tokgöz’dür. Usta oyuncu sayısız projelerde yer almıştır. 1997 yılında ilk kez TV dizisi olarak Baba evi dizisinde (Özlem) rol alarak oynamaya başladı. Aynı zamanda 1997 yılında 4 TV dizisinde daha oyunculuk yaptı. Kariyerine oldukça başarılı ve beğenilen oyuncu olarak başlayan ünlü güzel, ilk Sinema filmi olarak ise 1998'de Üçüncü sayfa filminde rol alarak oynadı. 1999-2002 yılları arasında Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol aldı. 2000 yılında 2.sinema filmi olarak Metin Akpınarın başrolünde oynadığı Abuzer Kadayıf filminde rol aldı. Ardından 2001 yılında Tatlı Hayat TV dizinde (Zarife) karakterinde rol aldı. 2002 yılında Bulut Bey TV dizisinde (Tuba) rolünü üstlenen usta oyuncu aynı yıl içerisinde Sıralar Dünyası/Sır Kapısı TV dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Giz isimli Sinema filminde (Güneş) olarak oynadı. Aynı yıl 2 TV dizisinde birden Hürrem Sultan (Hatice Sultan) olarak ve Mühürlü Güller dizilerinde rol aldı.

Usta ve güzel oyuncu Ayten Soykök, 2004 yılında Kayıp Cennet İnsanları Sinema filminde oynadı. Yine aynı yıl Çemberimde Gül Oya dizisinde (Mine) karakteri olarak karşımıza çıktı. Ardından 2006 yılında Doktorlar isimli Tv dizisinde 1 sezonluk (Ebru) rolünde oynadı. Yine 2006 yılında sinema filmi olan Rating Kasabası filminde rol alarak bir projede daha oynadı. 2007-2008 yıllarında Dudaktan Kalbe TV dizisinde 2 sezonluk (Enise) karakterini canlandıran oyuncu, 2010 yılında Mahpeyker Kösem Sultan Sinema filminde (Handan Sultan) olarak karşımıza çıktı. 2011 yılında Kurtuluş Son Durak Sinema filminde (Gülnur) olarak oynayan Ayten Soykök, 2010-2011-2012 yıllarında ise Lale Devri isimli TV dizisinde (Reyhan) karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2018 yılında ise Star Tv ekranlarında yayınlanan Kalbimin Sultanı isimli dizide Cevri Kalfa karakterini canlandıran oyuncu son olarak 2019 Atv ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz oyuncu kadrosuna eklenerek Nilüfer karakterini canlandırmaktadır. Dizinin kötü karakteri olan Genco Tamar ile evlenmiş ilk evliliğinden olan iki kızı ve eşi Genco tamar arasında kalmış bir anne rolünü üstlenmektedir.

44 yaşında olan Ayten Soykök Kova burcudur. Ayten Soykök oyuncu olarak tanınmaktadır. Eşi Ressam Cemal Soykök’tür. Ayten Soykök Gergedan Sanat Galerisi’nden Cemal Soykök’e ait iki tablo satın aldı. Ayten Soykök 1.62 cm boyunda ve 56 kilodur. Müjdat gezen sanat merkezi mezunudur.

Ayten Soykök’ün Rol Aldığı Filmler

2013 – Kelebeğin Rüyası (Mediha’ın Annesi)

2011 – Kurtuluş Son Durak (Gülnur)

2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Handan Sultan)

2006 – Rating Kasabası

2004 – Kayıp Cennet İnsanları

2003 – Giz (Güneş)

2000 – Abuzer Kadayıf

1998 – Üçüncü Sayfa

Ayten Soykök’ün Rol Aldığı Diziler