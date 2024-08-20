Ayvalık'ta vatandaş "su" sorununu anlattı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın "Yakın Çözüm" sloganıyla il genelinde başlattığı proje kapsamında Ayvalık ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na stand kuruldu. Stantta, Ayvalık'ın özellikle yaz aylarında yaşanılan susuzluk sorunu ile ilgili vatandaşların görüş, öneri ve talepleri değerlendirildi

Ahmet Akın'ın Ayvalık'taki susuzluk sorunu ile ilgili yapmış olduğu çalışmalara ait bilgilendirmelerin yapıldığı stantta, ilçenin Altınova Mahallesi'nde İçme Suyu Terfi Hattı Projesi için atılan temele dikkat çekildi. Projenin on yıllardır ihmal edilmiş Ayvalık'ın içme suyu sorununun kalıcı olarak çözümlenmesine yönelik olduğu vurgulandı.

REKLAM Vatandaşlara, Ahmet Akın'ın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından 5 bin 600 metre kanal şebeke hattının yapıldığı, 58 kilometre hat temizliğinin tamamlandığı, bin 600 tıkanık kanalın açılığını, 3 binin üzerinde arızanın onarıldığı ve 5 adet yeni sondaj çalışmasıyla da 50 litrenin üzerinde yeni su kaynağının elde edildiği anlatıldı. Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde İçme Suyu Terfi Hattı Projesi çerçevesinde yeni bir pompa istasyonu ve depo iletim hatları, 3 bin metreküp hacme sahip teviz deposu ve yeni bir terfi merkezi, Ayvalık Merkez, Alibey Adası ve Küçükköy'de debi sorununun çözülmesinin yanı sıra Madra Barajı ve Karakoç Barajı ile içme suyu arıtma tesisi projelerinin de hayata geçirileceği vurgulandı.