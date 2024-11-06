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        Haberler Bilgi Spor AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Az Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. AZ Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saati taraftarların gündemindeki yerini aldı. Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton düdük çalacak. Ligde ve Avrupa'da yoluna devam eden sarı lacivertliler, Hollanda temsilcisi karşısında üç puan alarak Avrupa Ligi'nde üst sıralara tırmanma hedefinde. Peki, AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 20:20 Güncelleme: 06.11.2024 - 20:20
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        Temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi 4. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise karşısında 2-1 kazanan Fenerbahçe, Twente ve Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. 3 maçta 5 puan toplayan sarı lacivertler 14. sırada bulunuyor. Fenerbahçe ile AZ Alkmaar 2 kez karşı karşıya gelirken, her iki mücadelede beraberlikle sonuçlandı. Peki, "AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

        2

        AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı, 7 Kasım Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00'te oynanacak.

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        AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        AZ Stadı'nda oynanacak AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Sarı-lacivertli takımda 2 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

        Uzun süre takımdan ayrı kalacağı açıklanan Jayden Oosterwolde ile Trabzonspor deplasmanında sakatlanan İrfan Can Kahveci, Hollanda deplasmanında forma giyemeyecek.

        Takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder'in de Hollanda kafilesinde yer alması beklenmiyor.

        Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe, Tottenham karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

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        FENERBAHÇE AZ ALKMAAR MAÇI KAMP KADROSU

        Hazırlıklarını tamamlayan ve bugün Hollanda’ya gidecek olan Fenerbahçe’nin 22 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Şükür Toğrak, Zeki Dursun, Kaan Akyazı.

        6

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        7 Kasım | AZ Alkmaar - Fenerbahçe

        28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe

        11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao

        23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon

        30 Ocak | Midtjylland Fenerbahçe

        7

        MUHTEMEL 11

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, En- Nesyri

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