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        Haberler Bilgi Spor AZ Alkmaar - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        AZ Alkmaar - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

        UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaştığı ilk maçı 4-1 skor ile tamamladı. Şimdi gözler, İstanbul'da oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. RAMS Park'ta taraftarının desteğini arkasına alacak olan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da yoluna devam etmek için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 00:54 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:54
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        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile Hollanda’da karşı karşıya geldi ve sahadan 4-1'lik skorla ayrıldı. Şimdi gözler, rövanş maçında alınacak sonuca çevrildi. İstanbul’da oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle tur biletini kapmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise rövanşın tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı hakkında bilinmesi gerekenler...

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        AZ ALKMAAR-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray AZ Alkmaar rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

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        AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

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        UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

        Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

        Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

        Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

        Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

        Final: 21 Mayıs 2025

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